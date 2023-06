Alpian legt neuen Benchmark bei Verzinsung der Kundengelder

Genf – Alpian, die erste digitale Privatbank der Schweiz, reicht die Erhöhung des Leitzinssatzes der SNB in verdoppeltem Umfang an seine Kunden weiter. Auf Einlagen bis 100’000 Franken erhöht Alpian den Zins auf 1%, für Einlagen zwischen 100’001 und 250’000 Franken auf 1.5%.

Am letzten Donnerstag hat die Schweizerische Nationalbank ihren Leitzinssatz auf 1.75% erhöht. Alpian folgt diesem Entscheid und erhöht seinen Höchstzinssatz auf Einlagen auf 1.5%. Konkret gibt es ab dem 1. Juli 2023 auf Guthaben bis 100’000 Franken 1% Zins, für Guthaben zwischen 100’001 und 250’000 Franken sind es 1.5%.

Erst vor einem Monat hat Alpian seinen Höchstzinssatz für Einlagen in Schweizer Franken auf 1% verdoppelt und damit bereits einen Benchmark im Bankenumfeld gesetzt. Mit der angekündigten Erhöhung bestätigt Alpian den Führungsanspruch, seinen Kunden in allen Bereichen herausragende Möglichkeiten zur Vermögensbildung zu bieten.

Schuyler Weiss, CEO von Alpian: «Wir bemühen uns stets, unseren Kunden das Beste an Dienstleistungen, Kundenerfahrung und Einwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Wir bieten nicht nur führende Zinssätze für Einlagen in Schweizer Franken, sondern konnten auch aussergewöhnliche Renditen im Rahmen unserer professionellen Anlagedienstleistungen erzielen: seit unserer Gründung haben wir + 7.46% Gesamtrendite, ohne Gebühren, für alle Kundenportfolios erzielt*. Alpian verfolgt eindeutig das Ziel, seine Kunden bei der Vermögensbildung zu unterstützen, und die jüngste Zinserhöhung unterstreicht das Engagement der Bank. Im Einklang mit unserem Anspruch bieten wir unseren Kunden aussergewöhnliche Möglichkeiten, ihr Vermögen in einem inflationären Umfeld nicht nur zu erhalten, sondern auch zu vermehren.» (Alpian/mc)