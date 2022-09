AltAlpha Digital – die «Fund of Funds» Lösung für digitale Vermögenswerte

AltAlpha Digital ist ein regulierter «Fund of Funds» für digitale Vermögenswerte / Kryptos, welcher von der BFI Consulting lanciert wurde. BFI Consulting ist der institutionelle Investitionsbereich der etablierten Schweizer BFI Capital Group mit über USD 1 Milliarde verwaltetem Vermögen und 30 Jahren Erfahrung im Finanzwesen.

Der AltAlpha Digital Fond bietet qualifizierten sowie institutionellen Anlegern Zugang zu einem handverlesenen Portfolio von Token / Blockchain Fond Verwaltern innerhalb eines institutionellem Angebotsrahmen. Der Fond investiert in verschiedene Fonds Verwalter, Strategien sowie Anlagethemen, um so ein holistisches sowie Risiko adjustiertes Portfolio zu schaffen. Das Anlage Komitee durchforstet die globale Fond Landschaft und benutzt sein extensives Netzwerk, um in die führenden Talente sowie die effektivsten Strategien zu investieren. Das Ausleseverfahren «Due Diligence Process» ist kampferprobt und eine Symbiose von der Jahrzehnte lange Erfahrung der BFI in der Vermögens- und Fondverwaltung sowie dem themenspezifischen Wissen der Mitglieder des Anlage Komitees im Bereich Krypto / Blockchain.

Das Anlage Komitee des Fonds setzt sich aus einem durchmischten Team von erfahrenen Unternehmern im Bereich Technologie und Finanzwesen zusammen: Marc P. Bernegger, ein Seriengründer, der Bitcoin bereits im Jahr 2012 entdeckt hat und auch als VR-Mitglied bei der Crypto Finance Group vertreten war, die von der Deutschen Börse letztes Jahr gekauft wurde. Frank R. Suess, Gründer der BFI Capital Group, bei welcher die Blockchain Tochtergesellschaft aXedras letztens ihre Series B Finanzierungsrunde mit dem World Gold Council als strategischen Investor abgeschlossen hat. Dirk Steinhoff, CIO der BFI Gruppe, der seit 15 Jahren die Fond Strategien der Gruppe leitet. Marc D. Seidel, der den Alternative Investment Teil der Gruppe leitet, nachdem er mehrere Jahre bei den Tech Giganten Facebook und Google verbracht hat.

Marc P. Bernegger hält fest «Wir freuen uns über den Start des AltAlpha Digital Fonds, nicht nur wegen dem erfahrenen und diversifizierten Team, welches dahintersteht, sondern auch dass wir allen Investoren etwas Spezielles zur Verfügung stellen können – von jenen, welche neu in diesem Bereich eintauchen bis zu denen, welche nach einer ergänzenden alternativen Anlage Lösung suchen».

Der AltAlpha Digital Fond startet mit einer «Early Investor Share Class» mit stark reduzierten Gebühren von 0.5% für Verwaltung sowie einer 5% Performance Gebühr für professionelle Anleger ab einer Investitionssumme von USD 100’000. Der Fond ist auch offen für akkreditierte US-Investoren.

Der Fond bietet qualifizierten Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Krypto Fond Verwaltern, welches direkt durch die eigene Hausbank gekauft werden kann. Es handelt sich um eine regulierte SICAV Fond Struktur mit Julius Baer als Depot Bank und Deloitte als Revisor. Der Fond Verwalter BFI Consulting ist schweizerischem Recht unterstellt, während die Fond Firma, AltAlpha Strategies, in Malta domiziliert ist. Beide Standorte sind seit Jahren dem Thema digitaler Vermögenswerte gegenüber positiv und konstruktiv eingestellt und bieten Finanzdienstleistern regulatorische Klarheit. Erfahren Sie mehr unter www.altalphadigital.com. (BFI Consulting/mc/ps)

Seit ihrer Gründung in 1993, ist die Schweizer BFI Consulting auf das Strukturieren von massgeschneiderten sowie global ausgelegten Vermögensstrategien spezialisiert. Mit dem Anlageangebot von AltAlpha Strategies bietet BFI nun auch externen Investoren Zugang zu unterschiedlichen Lösungen im alternativen Anlage Bereich mit einem Fokus auf «new Era» Anlagethemen.

Erfahren Sie mehr unter www.bficonsulting.com