AM Best bestätigt Rating der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG

Basel – AM Best hat das Financial Strength Rating von A (Exzellent) sowie das Long-Term Issuer Credit Rating von «a+» (Exzellent) für die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, eine Tochter der Helvetia Baloise Holding AG, bestätigt. Der Ausblick für beide Ratings ist stabil.

Diese Bestätigung folgt auf den erfolgreichen Abschluss der Fusion zwischen der Helvetia Holding AG und der Baloise Holding AG am 5. Dezember 2025. AM Best hat in diesem Zusammenhang den Status «Under Review with Developing Implications» aufgehoben.

Die Entscheidung reflektiert eine sehr starke Bilanz, gestützt durch eine Swiss-Solvency-Test-Ratio von über 240% (geschätzt, nach der Fusion), eine starke und gut diversifizierte operative Performance über Produktlinien und Regionen hinweg, ein vorteilhaftes Geschäftsprofil mit führender Marktstellung in der Schweiz sowie Präsenz in wichtigen europäischen Märkten und ein wirksames Enterprise Risk Management, im Einklang mit bisherigen Einschätzungen.

AM Best hebt zudem die Vorteile der erweiterten Konzernstruktur nach der Fusion sowie die erwartete Realisierung von Synergien zur Unterstützung der langfristigen Performance und Effizienz hervor.

Die erwartete Bestätigung unterstreicht die starke finanzielle Basis der Helvetia Baloise Gruppe und unterstützt die langfristige strategische Ausrichtung nach dem Zusammenschluss. (Helvetia Baloise/mc/ps)