André Wegmann wird Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bank Avera

Wetzikon – André Wegmann übernimmt ab dem 1. April 2023 den Vorsitz der Geschäftsleitung der Bank Avera. Er löst damit in dieser Funktion Rolf Zaugg ab, der nach 28 Jahren in den Diensten der Bank vorzeitig in Pension gehen wird. Im Rahmen dieser Nachfolgeregelung hat der Verwaltungsrat entschieden, die Geschäftsleitung der Bank von drei auf fünf Mitglieder zu erweitern.

André Wegmann ist seit 2010 für die Bank tätig, zuletzt als Leiter Retail Banking. Er ist ein ausgewiesener Bankfachmann und hat davor in verschiedenen leitenden Funktionen für eine Grossbank gearbeitet. André Wegmann hat an der ehemaligen Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWV) Betriebsökonomie studiert und nach erfolgreichem Abschluss weitere Zusatzausbildungen und Studien in den Bereichen Finanz und Wirtschaftsrecht absolviert, unter anderen hält er einen Executive Master of Corporate Finance des Instituts für Finanzdienstleistungen IFZ in Zug.

Erweiterte Geschäftsleitung

Vor dem Hintergrund der strategischen Ausrichtung sowie der laufenden Entwicklungen und der Erwartungen an die Unternehmensführung werden gleichzeitig die Organisation und die Zusammensetzung der Geschäftsleitung angepasst und das Gremium künftig mit fünf Mitgliedern besetzt. Neu in die Geschäftsleitung berufen werden nebst André Wegmann, der den Vorsitz übernimmt und den Bereich «Retail Banking» leitet, auch Patrick Schüepp, Leiter «Finanz- und Risikomanagement», sowie Patrick Wiedmer, der neu dem «Corporate Center» vorsteht. Als bisherige Mitglieder der Geschäftsleitung wird Fabio Perlini neu den Bereich «Corporate- und Private Banking» und Stefan Lutziger wie bisher den Bereich «Operations» leiten. Die neue Organisationsstruktur nach Erweiterung der Geschäftsleitung gilt ab dem 1. April 2023. (Bank Avera/mc/pg)