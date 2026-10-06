Arbeitslosenversicherung schreibt 249 Millionen Franken Verlust

Bern – Die Arbeitslosenversicherung hat das Jahr 2025 mit einem Verlust von 249 Millionen Franken abgeschlossen. Gründe für die roten Zahlen sind die gestiegene Arbeitslosigkeit und gekürzte Bundesbeiträge.

Die Arbeitslosenquote sei im Jahresdurchschnitt 2025 auf 2,8 Prozent gestiegen, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag zum Rechnungsabschluss der Arbeitslosenversicherung (ALV) mit. Im Vorjahr betrug die Quote 2,4 Prozent. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen erhöhte sich im Jahresdurchschnitt von 112’563 auf 133’712.

Ein weiterer Grund für das negative Ergebnis waren die gekürzten Leistungen des Bundes. Für das Jahr 2025 entfiel der Bundesbeitrag in Höhe von rund 600 Millionen Franken vollständig. Insgesamt werden die Bundesbeiträge an die ALV in den Jahren 2025 bis 2029 um 1,25 Milliarden Franken gekürzt.

Insgesamt standen Erträgen von 8,4 Milliarden Franken Aufwendungen von 8,7 Milliarden Franken gegenüber. Das Eigenkapital der ALV sank per Ende 2025 auf 7,96 Milliarden Franken. Im Vorjahr 2024 hatte die ALV noch einen Überschuss von 1,43 Milliarden Franken erzielt.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle hat die Jahresrechnung 2025 bereits revidiert. Die formelle Genehmigung durch den Bundesrat stand dagegen noch aus. (awp/mc/ps)