Assurinvest: Berufliche Vorsorge im Wandel – Impulse für die Praxis

Zürich – Am 20. Oktober 2026 lud die Assurinvest AG zur elften Herbsttagung ins Renaissance Zürich Tower Hotel ein. Die anerkannte Weiterbildungsveranstaltung für Stiftungsräte und weitere Fachpersonen der beruflichen Vorsorge beleuchtete aktuelle Herausforderungen – von Demografie und künstlicher Intelligenz über Finanzmarktrisiken bis zu steuerlichen und rechtlichen Fragen.

Rückblick auf die Fachreferate

Kate Kristovic (Libera AG) erläuterte die neuen technischen Grundlagen BVG 2025. Die aktualisierten Sterblichkeits- und Invaliditätsannahmen wirken sich auf die Bewertung der Vorsorgeverpflichtungen aus und verlangen eine sorgfältige Prüfung durch die Pensionskassen.

erläuterte die neuen technischen Grundlagen BVG 2025. Die aktualisierten Sterblichkeits- und Invaliditätsannahmen wirken sich auf die Bewertung der Vorsorgeverpflichtungen aus und verlangen eine sorgfältige Prüfung durch die Pensionskassen. Dr. Christian Kunz (FIVE Informatik AG) zeigte, welches Effizienzpotenzial künstliche Intelligenz in der Pensionskassenverwaltung eröffnet. Eine erfolgreiche Umsetzung setzt klare Strategien sowie verlässliche Regeln für Datenschutz und Compliance voraus.

zeigte, welches Effizienzpotenzial künstliche Intelligenz in der Pensionskassenverwaltung eröffnet. Eine erfolgreiche Umsetzung setzt klare Strategien sowie verlässliche Regeln für Datenschutz und Compliance voraus. Dr. Oliver Dichter (PPCmetrics AG) ging der Frage nach, ob Pensionskassen ihre Anlagen in unsicheren Zeiten absichern sollten. Da Marktkrisen kaum vorhersehbar sind, bleiben eine tragfähige Anlagestrategie und ausreichende Risikofähigkeit entscheidend.

ging der Frage nach, ob Pensionskassen ihre Anlagen in unsicheren Zeiten absichern sollten. Da Marktkrisen kaum vorhersehbar sind, bleiben eine tragfähige Anlagestrategie und ausreichende Risikofähigkeit entscheidend. Dr. Christian Heiniger (WTW AG) analysierte die Folgen tiefer Geburtenraten und wachsender Rentnerbestände. Insbesondere die veränderte Risikofähigkeit und eine auf die Rentenverpflichtungen abgestimmte Anlagepolitik gewinnen an Bedeutung.

analysierte die Folgen tiefer Geburtenraten und wachsender Rentnerbestände. Insbesondere die veränderte Risikofähigkeit und eine auf die Rentenverpflichtungen abgestimmte Anlagepolitik gewinnen an Bedeutung. Dr. Daniel Kalt (UBS Schweiz AG) ordnete die Wirtschaftsentwicklung im Umfeld geopolitischer Spannungen, der US-Handelspolitik und hoher Staatsverschuldung ein und beleuchtete Chancen und Risiken für die Finanzmärkte.

ordnete die Wirtschaftsentwicklung im Umfeld geopolitischer Spannungen, der US-Handelspolitik und hoher Staatsverschuldung ein und beleuchtete Chancen und Risiken für die Finanzmärkte. Max Ledergerber (L&L Steuerberatung + Treuhand GmbH) verdeutlichte anhand von Praxisfällen die steuerlichen Chancen und Fallstricke bei vorzeitiger, gestaffelter und aufgeschobener Pensionierung sowie bei Kapitalbezügen und Vorsorgeeinkäufen.

verdeutlichte anhand von Praxisfällen die steuerlichen Chancen und Fallstricke bei vorzeitiger, gestaffelter und aufgeschobener Pensionierung sowie bei Kapitalbezügen und Vorsorgeeinkäufen. Andreas Gnädinger (HMV Rechtsanwälte / PKR Regress AG) besprach aktuelle IV-Rechtsfälle. Im Zentrum standen die Bindungswirkung von IV-Entscheiden sowie Rentenanpassungen und Rückforderungen in der beruflichen Vorsorge.

Podium und Ausklang

Unter der Moderation von Franz Fischlin diskutierten Andreas Gnädinger, Andreas Heimer, Martin Schilt und Kate Kristovic die zunehmenden Invaliditätsfälle, den enger werdenden Rückversicherungsmarkt und steigende Prämien. Der anschliessende Apéro bot Gelegenheit zum fachlichen Austausch und zur Pflege des Netzwerks.

Das Datum der kommenden Veranstaltung ist bereits bekannt: Dienstag, 26. Oktober 2027. (mc/pg)