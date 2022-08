«Assurinvest ist für uns wie ein Lotto-Sechser»

Heinz Rohrer, CFO der Debrunner Koenig AG, im Assurinvest-Interview.

Assurinvest: Herr Rohrer, wie lange sind Sie schon Kunde bei Assurinvest AG? Weshalb haben Sie das Unternehmen gewählt, was waren Ihre Erwartungen und inwieweit wurden diese erfüllt?

Heinz Rohrer: Die Pensionskasse der D&A Gruppe ist seit dem 1.1.2020 Kunde bei Assurinvest AG. Die PK hatte während Jahrzehnten eine eigene Verwaltung und wegen der Pensionierung der Geschäftsführerin entschlossen wir uns, die Verwaltung auszulagern.

In einer Ausschreibung entschieden wir uns für die Assurinvest AG. Es gab nicht einen alles entscheidenden Punkt für die Assurinvest, sondern das für uns wichtige Gesamtpaket passte sehr gut und nicht zuletzt stimmte auch die Chemie zwischen dem vorgesehenen Geschäftsführer und dem Stiftungsrat.

Unsere Erwartungen an die neue Verwaltung und Geschäftsführung war, dass die Arbeiten in der richtigen Qualität, gesetzeskonform, termintreu und vor allem auch ohne grosse Beeinflussung des operativen HR ausgeführt werden und dies zu vernünftigen Konditionen. Unser Entscheid für die Assurinvest, die unsere Erwartungen mehr als erfüllt, ist wie ein Lotto-Sechser. Die Erfahrung durch die vielen Mandate der Assurinvest AG führten in vielen Prozessen zu Vereinfachungen und somit auch zu Effizienzsteigerungen in der Zusammenarbeit.

Was macht Assurinvest aus Ihrer Sicht besonders? Kann man von einem USP bzw. Alleinstellungsmerkmal sprechen?

Die Leistung einer PK-Verwaltung im Versichertenbereich wie aber auch in der Geschäftsführung muss still und leise im Hintergrund ablaufen, ohne dass das operative Business davon tangiert wird. Die Prozesse sollten möglichst einfach und auch digital abgewickelt werden können. Diese Punkte werden von Assurinvest vollumfänglich erfüllt. Das Wichtigste ist aber immer noch der persönliche Kontakt und das Vertrauen in den Ansprechpartner – und dies ist bei Assurinvest über alle Stufen hinweg gegeben.

Inwieweit wirken sich die Beratung und Dienstleistungen der Assurinvest auf die Entwicklung der Vorsorgeeinrichtung aus? Wie lässt sich der Mehrwert beschreiben?

Der Mehrwert kommt sicher aus der grossen Erfahrung von Assurinvest und vor allem auch durch deren Einblick in verschiedenste Pensionskassen. Diese Erfahrungen werden mit uns geteilt und wir können auch davon profitieren. Zusätzlich haben wir die Sicherheit, dass unsere Pensionskasse auch im gesetzlichen Bereich immer auf dem aktuellsten Stand ist. Zudem müssen wir im Gegensatz zu der früheren eigenen Lösung keine Stellvertretungsthemen oder Personalfluktuationen lösen, das nimmt uns die Assurinvest AG ab.

Würden Sie Assurinvest weiterempfehlen? Was sind hierfür Ihre zentralen Argumente?

Ja auf jeden Fall. Wir sind nun im dritten Jahr und wir bereuen den Entscheid nicht. Wir haben eine kostengünstige, qualitativ hochstehende und effiziente Lösung mit Assurinvest AG gefunden und profitieren von ihrem Erfahrungsschatz auf dem Gebiet der Pensionskassen.

Markt- und Kundenbedürfnisse entwickeln sich laufend. In welchen Bereichen sehen Sie für Assurinvest Entwicklungs- und Innovationspotenziale?

Digitalisierung ist das Schlagwort unseres Jahrzehnts. Es gibt sicher noch Prozesse, die noch mehr digitalisiert werden können, es stellt sich aber immer die Frage, stimmen dann Aufwand zum Ertrag. Bedingt durch die zum Teil starren gesetzlichen Regelungen ist das Innovationspotential bei Pensionskassen limitiert und in den von uns bei Assurinvest AG genutzten Bereichen passt es für uns in der momentanen Situation. (Assurinvest/mc/ps)