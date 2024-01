Axa Schweiz übernimmt einen Fünftel der Immobilienplattform Newhome

Winterthur – Axa beteiligt sich an der Immobilienplattform Newhome. Durch eine Kapitalerhöhung mit Ausgabe neuer Aktien soll der Versicherer künftig 20 Prozent an Newhome halten, wie er am Montag mitteilte. Die Immobilienplattform gehört aktuell 19 Kantonalbanken sowie der Brancheninitiative für Immobilienwirtschaft Next Property mit ihren rund 500 Mitgliedern aus dem Immobiliensektor.

Nach der Kapitalerhöhung werden die Kantonalbanken auf einen Anteil von 50 Prozent kommen, die Immobilienwirtschaft auf 30 Prozent. Die Beteiligung steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Finma.

Der Versicherer sieht in der Beteiligung laut Mitteilung die Chance, «sich im Bereich Wohnen noch stärker zu positionieren». Denn die Miete oder der Kauf von Immobilien zögen immer Versicherungsfragen nach sich.

Die Beteiligung der Axa sei ein wesentlicher Schritt in der Umsetzung der Wachstumsstrategie, wird Newhome-Verwaltungsratspräsident Johannes Hoehener in der Mitteilung zitiert. Die Plattform wolle sich «als regional stärkstes Immobilienportal positionieren», so Hoehener. (awp/mc/ps)

