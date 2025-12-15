Bank CIC (Schweiz) ernennt David Fusi zum neuen CEO

Basel – Die Bank CIC (Schweiz) hat den bisherigen Vertriebschef David Fusi zum CEO ernannt. Er folgt per März 2026 auf die derzeitige Chefin Livia Moretti, die als Delegierte des Verwaltungsrats zur Banque de Luxembourg wechselt.

Im Sinne der Kontinuität hat der Verwaltungsrat David Fusi, seit 2011 Mitglied der Geschäftsleitung der Bank CIC (Schweiz), zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Dank seiner Fachkompetenz und seiner langjährigen Erfahrung im Bankensektor, darunter 20 Jahre in Führungspositionen bei der CIC (Schweiz), habe Fusi zur Stärkung der Governance und Risikokontrolle sowie zur Entwicklung strategisch wichtiger Geschäftseinheiten beigetragen, schrebit die Bank CIC in einer Mitteilung.

Die Position von Fusi als Vertriebschef übernimmt Maurizio Pierazzi. Derzeit ist er Leiter des Segments für spezialisierte Lösungen für Unternehmen. (pd/mc/pg)