Bank Cler mit deutlich gesteigertem Geschäftserfolg im ersten Semester

Basel – Die Bank Cler hat im ersten Semester 2025 vor allem operativ deutlich mehr verdient. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis stieg um 17,3 Prozent auf 44,5 Millionen Franken.

Dies sei auf eine Steigerung des operativen Ertrags insbesondere aus dem Hypothekar-, Einlagen-, Wertschriften- und Anlagegeschäft um 5,9 Millionen oder 4,9 Prozent zurückzuführen, teilte die Tochter der Basler Kantonalbank (BKB) am Donnerstag mit.

Der Geschäftsaufwand konnte vor allem durch eine «gezielte Ausgabenpolitik» und die «strategische Fokussierung» auf die Zielgruppen Privatkunden, Private Banking und Immobilienkunden um 0,7 Millionen (-0,8%) reduziert werden. Unter dem Strich resultierte ein Halbjahresgewinn von 22,0 Millionen Franken (+1,1%).

Während das Hypothekarvolumen, die Kundeneinlagen und das Depotvermögen aus dem Privatkundengeschäft ausgebaut werden konnten, habe die «konsequente Umsetzung» des Bilanzstrukturmanagements zu einer leichten Reduktion der Bilanz (-0,7%) geführt, schreibt die Bank in ihrer Mitteilung weiter.

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet die Bank Cler trotz anhaltend tiefen Zinsen, geopolitischen Spannungen und der unsicheren Entwicklung rund um die US-Zölle mit einem Geschäftserfolg über dem Vorjahr. Der Gewinn wird derweil auf Vorjahresniveau erwartet. (awp/mc/ps)