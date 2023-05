Bank Linth mit neuer Positionierung im Schweizer Markt

Uznach – Die Bank Linth hat gemeinsam mit der LLB-Gruppe die nächsten strategischen Schritte für den Schweizer Markt festgelegt. Aufbauend auf ihren Stärken und der im Gruppenverbund vorhandenen Expertise werden das Private Banking, das Firmenkundengeschäft und das Geschäft mit externen Vermögensverwaltern gestärkt. Das Privatkundengeschäft bleibt ein zentraler Pfeiler. Die Geschäftsleitung wird per 1. Juli 2023 neu formiert. Künftig werden die LLB-Gruppe und die Bank Linth unter der gemeinsamen Marke «LLB» am Markt auftreten.

Im Januar 2022 ist die LLB-Gruppe in die neue Strategieperiode gestartet, in der auch die Bedeutung der Bank Linth als wichtiger Pfeiler innerhalb der Gruppe bekräftigt wird. Die Strategie ACT-26 beinhaltet die drei Kernelemente Wachstum, Effizienz und Nachhaltigkeit und steht für die Fortsetzung des erfolgreichen Wachstums sowie die technologische und nachhaltige Transformation. Vorhandenes Synergie- und Wachstumspotenzial soll im Rahmen der Strategie konsequent genutzt bzw. weiter ausgebaut werden.

Ausbau Marktgebiet und Kundensegmente

Die LLB-Gruppe verfolgt eine Vorwärtsstrategie mit Fokus auf Wachstumsopportunitäten im Private Banking, im Firmenkundengeschäft und im Geschäft mit externen Vermögensverwaltern. Das Privatkundengeschäft der Bank Linth bleibt ein zentraler Pfeiler. Es wird neu unter der Bezeichnung Direktkunden geführt. Neben dem persönlichen Kundenkontakt fokussiert sich die Bank künftig auf den Ausbau des digitalen Produktangebots und eine nahtlose Omni-Kanal-Strategie.

Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung ist zudem die Eröffnung neuer Standorte in Zürich und St. Gallen geplant.

Urs Müller, Verwaltungsratspräsident der Bank Linth, sagt zu den strategischen Schritten: «Die Bank Linth ist mit ihrem klaren Kundenfokus gut positioniert, um im Schweizer Markt weiter zu wachsen. Das Unternehmen bleibt für ihre Kunden die ’nahbare Bank›. Die Weiterentwicklung im Rahmen der Gruppenstrategie ACT-26 ist der nächste logische Schritt.»

Organisationsstruktur ab 1. Juli 2023

David Sarasin, CEO der Bank Linth, hat nach über 20 Jahren in der Geschäftsleitung der Bank Linth, davon 10 Jahre als CEO, entschieden, sich beruflich neu zu orientieren. Er hat zusammen mit der Gruppenleitung und dem Verwaltungsrat der Bank Linth an der Strategie für den Markt Schweiz mitgewirkt und kommentiert seinen Entscheid wie folgt: «Ich bin stolz, die Bank Linth zu einem erfolgreichen Unternehmen mit starker Verankerung im Markt entwickelt zu haben. Die Bank Linth bleibt auch in Zukunft ein wichtiger Pfeiler der LLB-Gruppe und kann sich im Rahmen der neuen Strategie über das bisherige Einzugsgebiet hinaus weiterentwickeln. Was meine Person betrifft, ist dies der richtige Zeitpunkt, beruflich ein neues Kapitel aufzuschlagen und die Umsetzung der Strategie in neue Hände zu geben.»

Zur Sicherstellung der Kontinuität und eines geregelten Übergangs wird David Sarasin die strategische Weiterentwicklung bis Jahresende begleiten. Der Verwaltungsrat der Bank Linth sowie die Gruppenleitung der LLB danken David Sarasin herzlich für seinen Einsatz für die Bank Linth wie auch dafür, dass er bis Ende 2023 die Kontinuität gewährleisten wird.

David Sarasin hat die Bank Linth zu einer modernen Vertriebsbank entwickelt sowie die Zusammenarbeit zwischen der LLB-Gruppe und der Bank Linth weiter gestärkt. Dies zeigt unter anderem auch das erfreuliche Geschäftsergebnis 2022 der Bank Linth.

Die bisherige Organisation der Bank Linth wird ab 1. Juli 2023 entsprechend angepasst. Die Geschäftsleitung wird weiterhin drei Mitglieder umfassen.

Die CEO-Position beinhaltet neu auch eine Marktverantwortung mit Fokus auf die Weiterentwicklung des Private-Banking- und EVV-Geschäfts. Der Rekrutierungsprozess für die Nachfolge von David Sarasin wurde eingeleitet.

Die Verantwortung für das Firmen- und Direktkundengeschäft wird ab 1. Juli 2023 von Manfred Pfammatter übernommen, vorbehaltlich der Zustimmung der FINMA. Er wird Mitglied in der Geschäftsleitung der Bank Linth. Manfred Pfammatter ist seit 2013 für die LLB-Gruppe tätig und verantwortet auch zukünftig das Firmenkundengeschäft der Gruppe.

Die Funktion des CFO, der die Bereiche Finance, Legal & Compliance, Risk Management, Credit Management verantwortet, wird weiterhin von Martin Kaindl wahrgenommen.

Neuer Markenauftritt

Die LLB-Gruppe verfolgt künftig eine One-Brand-Strategie: alle Gesellschaften, die Liechtensteinische Landesbank AG, die Bank Linth und die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, werden unter der gemeinsamen Marke «LLB» auftreten. So wird eine neue, moderne und starke Marke entstehen und damit die ideale Voraussetzung für das geplante Wachstum geschaffen. Nähere Informationen zum neuen Markenauftritt gibt die LLB-Gruppe im September bekannt.

Im Kern bleibt die Bank Linth die nahbare Bank für ihre Kundinnen und Kunden – für sie ändert sich nichts. Durch den Verbund mit der LLB-Gruppe profitieren sie weiterhin von einem attraktiven und erweiterten Produkt- und Dienstleistungsangebot. (Bank Linth/mc)