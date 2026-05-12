Bankiervereinigung wählt Giorgio Pradelli zum neuen Präsidenten

Zürich – Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) erhält einen neuen Präsidenten. Der bisherige Amtsinhaber Marcel Rohner gibt sein Amt auf den Herbst ab. Der Verwaltungsrat hat Giorgio Pradelli, den CEO der Vermögensverwaltungsbank EFG International, an einer ausserordentlichen Versammlung zum Nachfolger gewählt.

Die Amtsübergabe erfolge im Rahmen des Bankiertags am 17. September 2026, teilte der SBVg am Dienstag mit. Marcel Rohner stand während fünf Jahren an der Spitze des Branchenverbands. Für ihn sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, sein Amt zu übergeben, wird der frühere UBS-CEO in der SBVg-Mitteilung zitiert.

Der Verwaltungsrat der SBVg dankt Rohner in der Mitteilung für seine «grossen Verdienste und sein engagiertes Wirken». Unter seiner Präsidentschaft habe der Verband Visibilität und Wirkung gegenüber Politik und Öffentlichkeit weiter gestärkt. Gleichzeitig sei es gelungen, unterschiedliche Sichtweisen im Verwaltungsrat zu bündeln und die Positionen der Branche mit geeinter Stimme zu vertreten.

Giorgio Pradelli wird die Aufgabe als Präsident der Bankiervereinigung nun zusätzlich zu seiner Aufgabe als EFG-CEO wahrnehmen, wie auch die Zürcher Vermögensverwaltungsbank in einer separaten Mitteilung schreibt. Er fühle sich durch das ihm entgegengebrachte Vertrauen geehrt, wird Pradelli zitiert: «Ich bin mir der Bedeutung dieses Amtes für den Schweizer Finanzplatz sehr bewusst.»

Der italienisch-schweizerische Doppelbürger ist neben seiner Rolle als EFG-CEO derzeit auch Präsident der Vereinigung der Schweizerischen Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken (VAV). Zudem ist er Mitglied des Verwaltungsrats und des Stiftungsrats der Fondation Genève Place Financière und Präsident des Steuerungsausschusses Private Banking der SBVg. Im Zuge der Wahl zum SBVg-Präsidenten werde er diese Verbandsmandate abgeben, heisst es. Er bleibe aber weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats der Swiss-American Chamber of Commerce in Zürich. (awp/mc/ps)

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