Banque Heritage engagiert Antoine Blouin als Leiter Externe Vermögensverwaltung

Genf / Basel / Zürich – Die Banque Heritage ernennt Antoine Blouin zum Leiter der Abteilung für externe Vermögensverwalter (EVV). Er tritt seine neue Position per 1. Juni 2025 an. Mit dieser Ernennung unterstreicht die Bank ihr Engagement, ihre strategische Ausrichtung im Bereich der unabhängigen Vermögensverwalter zu stärken – einem schnell wachsenden Segment in der Schweiz und weltweit.

Antoine Blouin bringt über 25 Jahre Erfahrung im Bankwesen mit, davon 17 Jahre bei der Société Générale. Seine Karriere begann er 1999 bei der Banque du Louvre in Paris. 2005 wechselte er zur HSBC Private Bank in Genf und 2008 zur Société Générale Private Banking Schweiz. Dort war er unter anderem Chief Investment Officer und Leiter Wealth Management Solutions, bevor er die Filiale in Zürich übernahm und den Ausbau des Family-Office-Marktes leitete.

Mit Teams in Genf und Zürich ist Antoine Blouin nun verantwortlich für das Angebot von Banque Heritage im Bereich der externen Vermögensverwalter in der Schweiz. Seine Hauptaufgabe ist es, den bisherigen Erfolg in diesem Bereich weiter auszubauen und die Entwicklung zu beschleunigen.

Michael Welti, Leiter Private Banking, sagt dazu: „Die Ernennung von Antoine Blouin entspricht voll und ganz der strategischen Zielsetzung der Bank, ihre Präsenz im Segment der externen Vermögensverwalter auszubauen. Seine Expertise im Private Banking und Investment sowie sein fundiertes Wissen über den Schweizer Markt sind ein grosser Gewinn für unsere Positionierung in der Schweiz und international.“

Antoine Blouin ergänzt: „Ich freue mich sehr, bei Banque Heritage einzusteigen und aktiv zum Wachstum im Bereich der externen Vermögensverwalter beizutragen. In einem sich ständig wandelnden Umfeld sind Agilität, Nähe und massgeschneiderte Lösungen wichtiger denn je, um unsere Partner langfristig zu unterstützen.“

Antoine Blouin hat einen Masterabschluss in Volkswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzen von der Universität Rennes (Frankreich). Zudem ist er Absolvent des Institut des Techniques de Marchés (Paris) mit Spezialisierung auf Finanzmärkte und Front-Office-Aktivitäten. (Banque Heritage/mc/ps)

Über Banque Heritage

Die Banque Heritage ist eine private Schweizer Bankengruppe mit Hauptsitz in Genf sowie Niederlassungen in Basel, Sitten und Zürich. Zudem verfügt sie über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Montevideo, Uruguay. Die Wurzeln der Bank liegen im Rohstoffhandel, in dem die Familienunternehmen zu den weltweit führenden Marktteilnehmern gehören. Die Bank bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, die vom traditionellen Private Banking und der Vermögensverwaltung für ihre Gründerfamilien, ihre Unternehmer- und Privatkunden bis hin zu Lösungen für externe Vermögensverwalter, Family Offices und Fondsvertreter reicht.

Für weitere Informationen: www.heritage.ch