Banque Heritage ernennt Cédric Priouzeau zum Head of Fund Selection

Genf / Zürich – Die Banque Heritage gibt heute die Ernennung von Cédric Priouzeau zum Head of Fund Selection und Senior Cross Asset Advisor mit Sitz in Genf bekannt.

Cédric Priouzeau verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Fondsauswahl, Advisory und Distribution bei führenden internationalen Banken, darunter BNP Paribas Private Bank, HSBC Private Bank, Global Asset Management und zuletzt Deutsche Bank Wealth Management.

Der Schwerpunkt von Cédric Priouzeau wird in der Auswahl von Fondsmanagern liegen, die einen hohen Mehrwert bieten. Er wird ausserdem die Qualität der Empfehlungen und der Nachbereitung verbessern und einen personalisierten Ansatz für die vermögensübergreifende Anlageberatung umsetzen, um den Bedürfnissen einer zunehmend anspruchsvollen Kundschaft gerecht zu werden.

«Wir freuen uns, Cédric in unserem Team begrüssen zu dürfen. Sein umfassendes Fachwissen in der Fondsauswahl und -beratung wird ein wesentlicher Pluspunkt sein, wenn wir unsere Anlageplattform weiter ausbauen. Seine Ernennung steht in perfektem Einklang mit unserer Wachstumsstrategie und unserem Ziel, unseren Kunden weiterhin erstklassige Anlagelösungen anzubieten”, kommentierte Jean-Christophe Rochat, CIO der Banque Heritage.

Cédric Priouzeau hat einen Master in Corporate Finance von der Toulouse Business School und einen spezialisierten Master in Finance von der ESCP Europe. Er ist ein EFFASzertifizierter ESG-Analyst. (Banque Heritage/mc/ps)

