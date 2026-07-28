Barclays erwartet nach Gewinnplus noch höhere Erträge – Aktie gibt dennoch nach

London – Die britische Grossbank Barclays sieht sich nach einem weiteren Gewinnsprung auf Kurs zu ihren Zielen für das laufende Jahr. Die gesamten Erträge sollen mit 31,5 Milliarden britischen Pfund sogar noch eine halbe Milliarde höher ausfallen als bisher gedacht, wie Bankchef C. S. Venkatakrishnan bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Dienstag in London ankündigte. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital der Bank (RoTE) soll weiterhin mehr als zwölf Prozent erreichen. An der Börse ging es für die zuletzt gut gelaufene Aktie trotz guter Zahlen, der erhöhten Ertragsprognose und weiterer Anteilsrückkäufe dennoch deutlich nach unten.

Im zweiten Quartal verdiente Barclays unter dem Strich knapp 2,3 Milliarden Pfund (rund 2,7 Mrd Euro) und damit 36 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im gesamten ersten Halbjahr legte der Überschuss damit um fast ein Fünftel auf 4,2 Milliarden Pfund zu. Die Rendite (RoTE) lag mit 14,8 Prozent über den 13,2 Prozent aus dem Vorjahreszeitraum und deutlich über dem, was sich die Bankspitze für das Gesamtjahr vorgenommen hat.

Analysten gingen für 2026 zuletzt im Schnitt von 12,5 Prozent aus. Erst bis 2028 soll die Rendite nach den Plänen des Managements auf mehr als 14 Prozent klettern.

Zudem setzt das Management die angekündigten Aktienrückkäufe fort: Jetzt will die Bank eine Milliarde Pfund in den Erwerb eigener Aktien stecken und insgesamt 800 Millionen Pfund als Dividende ausschütten. Bereits nach dem ersten Quartal hatte Barclays einen Aktienrückkauf über 500 Millionen Pfund angekündigt.

Branchenexperte Jonathan Pierce vom Investmenthaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von eher durchwachsenen Geschäftszahlen. Im Investmentbanking sei es teils besser gelaufen als erwartet, was aber durch eine etwas schlechter als gedachte Entwicklung anderswo aufgezehrt worden sei. Zudem könnte es im zweiten Halbjahr einige zusätzliche Kosten, eventuell Sonderbelastungen, geben, die bisher noch nicht in den Markterwartungen enthalten seien.

Die Barclays-Aktie gab in den ersten Handelsminuten denn auch bis zu sieben Prozent nach und fiel damit wieder unter die Marke von 500 Pence, konnte die Verluste aber schnell auf vier Prozent reduzieren. Das Papier hatte in den vergangenen Wochen nach dem Jahrestief von rund 360 Pence deutlich zugelegt und am Montag mit 538,30 Pence den höchsten Stand seit 2007 erreicht. (awp/mc/ps)

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