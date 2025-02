BB Biotech bestätigt Gewinn 2024

Schaffhausen – Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech spürt eine strukturelle Erholung des Biotechsektors und hat 2024 mit einem Gewinn abgeschlossen. Dies bestätigt die Gesellschaft am Freitag mit den endgültigen Zahlen. Den Aktionären will das Unternehmen eine tiefere Dividende auszahlen.

BB Biotech weist für 2024 einen Reingewinn von 76 Millionen Franken aus nach einem Verlust in der Höhe von 207 Millionen im Jahr zuvor. Damit ist der Gesellschaft nach drei verlustreichen Jahren in Folge die Rückkehr in die Gewinnzone geglückt. BB Biotech hatte dies bereits im Januar angekündigt und nun mit den geprüften Geschäftszahlen bestätigt.

Trotz eines deutlichen Gewinnanstiegs gegenüber dem Vorjahresverlust dämpften Kursschwankungen und die vorsichtige Anlegerstimmung im Biotechsektor die Aktienkursentwicklung von BB Biotech, heisst es in der Mitteilung. Am Jahresende resultierte folglich ein tieferer Innerer Wert. Das wiedererstarkende Anlegerinteresse an klinischen Daten, Zulassungen und erfolgreichen Kommerzialisierungen habe aber neuen Schwung verleihen können.

Mit Blick auf die Zahlen bestätigt die Gesellschaft die bereits kommunizierten vorläufigen Angaben. Die Aktionäre sollen für 2024 eine tiefere Dividende von 1,80 (VJ 2,00) Franken je Aktie erhalten. Dies entspreche einer Dividendenrendite von 5 Prozent. Entscheiden wird die Generalversammlung darüber am 19. März.

M&A als wichtiger Treiber 2025

Für das laufende Geschäftsjahr geht die Gesellschaft mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen von einer Fortsetzung des Wachstumskurses aus. Die Gesellschaft sei mit Rückenwind ins Jahr 2025 gestartet. Die Johnson & Johnsons Übernahme von Intra-Cellular Therapies für rund 15 Milliarden US-Dollar zeige beispielswiese den anhaltenden Innovationsbedarf. BB Biotech rechnet zudem damit, dass die M&A-Aktivitäten 2025 voraussichtlich zunehmen werden, da viele Biopharmaschwergewichte ihre Pipelines wieder füllen müssten, heisst es in der Mitteilung.

Allerdings gebe es Unsicherheiten mit Blick auf die US-Politik und mögliche Veränderungen bei den regulatorischen Rahmenbedingungen. So könnte etwa die Skepsis des US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy gegenüber Impfungen und Regulierungen Auswirkungen auf die künftigen Entscheidungen der FDA, CDC und CMS haben und Risiken bei Zulassungen und Erstattungen mit sich bringen, schrieb BB Biotech. (awp/mc/ps)