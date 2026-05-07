Bellevue Asset Management: Longevity als Investmentthema – Wo medizinischer Fortschritt ökonomischen Wert schafft

Zürich – Unsere Lebenserwartung steigt kontinuierlich. Doch die Zahl gesunder Lebensjahre wächst deutlich langsamer. Aber wie lassen sich diese zusätzlichen Lebensjahre gesund, aktiv und unabhängig gestalten? Die Lösung dieses Dilemmas zählt zu den wichtigsten Wachstumstreibern im globalen Gesundheitswesen und eröffnet attraktive Investmentchancen. Bellevue Asset Management beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesem strukturellen Trend und hat das Thema Langlebigkeit gezielt in seinen Healthcare-Strategien verankert. Im Fokus stehen Innovationen, die Krankheiten früher erkennen, Verläufe verlangsamen und die Selbstständigkeit im Alter erhalten.

Gesundheitsspanne ist ökonomisch entscheidend

Die Gesundheitsspanne ist die zentrale ökonomische Variable der Langlebigkeit. Zwischen 2000 und 2019 stieg die globale Lebenserwartung um 6.5 Jahre, die gesunde Lebenserwartung jedoch nur um 5.4 Jahre – die Differenz liegt heute bei durchschnittlich 9.6 Jahren und wächst weiter. Diese zusätzlichen Jahre sind häufig von chronischen Erkrankungen geprägt – und verursachen einen grossen Teil der Gesundheitskosten. Verantwortlich sind insbesondere Erkrankungen wie kardiometabolische Krankheiten (z. B. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen), Neurodegeneration (z. B. Alzheimer oder Parkinson) und altersbedingter Funktionsverlust (z. B. Muskelabbau oder Mobilitätseinschränkungen).

«Die ökonomische Logik ist klar: Wert entsteht dort, wo diese Lücke reduziert wird – nicht dort, wo Lebenszeit isoliert verlängert wird», sagt Marcel Fritsch, Leiter Healthcare Fonds & Mandate bei Bellevue Asset Management. Hier manifestiert sich Langlebigkeit als Investmentthema: neue Wege in der Prävention und Früherkennung sowie Lösungen, die Krankheitsverläufe verlangsamen, Hospitalisierungen reduzieren und Selbstständigkeit erhalten.

Drei zentrale Werttreiber schaffen Investmentchancen

Die Wertschöpfung entlang der Langlebigkeit folgt klar identifizierbaren Mechanismen – und lässt sich heute bereits auf konkrete Geschäftsmodelle herunterbrechen. Entscheidend ist dabei nicht die technologische Innovation an sich, sondern ihre Fähigkeit, klinische Ergebnisse messbar zu verbessern und gleichzeitig die Kostenstruktur des Gesundheitssystems nachhaltig zu verändern.

Prävention und Früherkennung durch digitales Gesundheitsmonitoring

Digitale Monitoring-Lösungen verschieben Diagnose und Intervention deutlich nach vorne, indem sie kontinuierlich physiologische Daten erfassen und frühe Risikosignale sichtbar machen – von Wearables wie Oura oder Apple bis hin zu klinisch validierten Systemen wie CGM von Abbott und Dexcom oder kardiologischen Patches von iRhythm. Der Wert entsteht durch die Vermeidung akuter Ereignisse, die Verzögerung chronischer Krankheitsverläufe und die Reduktion kostenintensiver Eskalationen, während integrierte Datenökosysteme gleichzeitig strukturelle Wettbewerbsvorteile aufbauen.

Minimalinvasive Interventionen für eine höhere Lebensqualität

Minimalinvasive und robotergestützte Verfahren verlagern den Fokus von reiner Reparatur hin zum Erhalt von Mobilität und Autonomie, indem sie Eingriffe präziser, schonender und früher im Krankheitsverlauf ermöglichen – etwa durch Systeme von Stryker oder Intuitive Surgical. Der ökonomische Nutzen liegt in kürzeren Erholungszeiten, geringeren Komplikationsraten, weniger Folgeeingriffen und einer zunehmenden Verlagerung in den ambulanten Bereich.

Zielgerichtete Behandlung altersbedingter Erkrankungen

Fortschritte in der Pharmakotherapie adressieren zunehmend krankheitsübergreifende biologische Mechanismen statt isolierter Indikationen – insbesondere entlang der kardiometabolischen Achse (Novo Nordisk, Eli Lilly, Amgen) sowie in der Neurodegeneration (Biogen, Eisai, Eli Lilly) und der Onkologie (Merck & Co., AstraZeneca).

Diese Therapien verlangsamen den Krankheitsverlauf, senken die Sterblichkeit und verlängern die Zeit, in der Menschen selbstständig leben können.

Investieren in ein langes Leben: Bellevue Healthcare ETF

Investmentchancenfinden sich vor allem dort, wo kostenintensive Krankheitsphasen verkürzt werden können. Der Fokus liegt daher auf Unternehmen, die Krankheitsprogression messbar verlangsamen, Versorgung effizienter gestalten und mit Prävention, Diagnostik sowie systemischen Therapien skalierbare Lösungen entwickeln.

Hier setzt der Bellevue Healthcare ETF an: Er kombiniert die langjährige Healthcare-Expertise von Bellevue mit dem Format eines aktiv gemanagten UCITS ETF’s. Rund 80% des Fonds sind in Unternehmen mit direkter Exponierung entlang der Longevity-Wertschöpfungskette investiert (Behandlung kardiovaskulärer, onkologischer, metabolischer, muskuloskelettaler, neurodegenerativer oder sensorischer Erkrankungen), weitere rund 10-20% in Unternehmen mit indirekter Exponierung (u. a. Managed Care, Distributoren, Life-Science-Tools, CDMOs und Healthcare-IT).

Für Investoren, die vom Langlebigkeitstrend profitieren wollen, ergeben sich folgende Vorteile:

Aktiver Ansatz mit Fokus auf 50–100 High-Conviction-Titel

Nutzung von Marktineffizienzen durch selektives Stock-Picking

Fundamentale Bottom-up-Selektion mit klar definierten Kurstreibern

Hohe Liquidität, Transparenz, Kosteneffizienz (TER 0.55%) und täglich handelbar

Über 30 Jahre spezialisierte Healthcare-Expertise

Mit dem klaren Fokus auf die Verlängerung der Gesundheitsspanne adressiert der Bellevue Healthcare ETF einen der nachhaltigsten Wachstumstrends im globalen Gesundheitsmarkt – und verbindet medizinischen Fortschritt direkt mit ökonomischem Wert.

Hier erfahren Sie mehr zu unserer Anlagelösung. (Bellevue Asset Management/mc/ps)