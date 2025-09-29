Bianca End neue Country General Managerin von Nexi Schweiz

Wallisellen – Bianca End ist neue Country General Managerin bei Nexi Schweiz. Sie folgt auf David Gebhardt, der seit Oktober 2024 das Unternehmen interimistisch geleitet hat.

Bianca End bringt über 20 Jahre internationale Erfahrung in der Technologie- und Digitalbranche mit. Zuletzt war sie als Head of Field Sales Corporate bei Google Cloud Schweiz tätig und Teil des Google Cloud Alps Leadership Teams. In dieser Rolle verantwortete sie die Geschäftsentwicklung mit Kunden aus traditionellen wie auch digital geprägten Branchen und leitete ein mehrköpfiges Team für den Ausbau des Google Cloud-Geschäfts in der Schweiz. Zuvor hatte sie während acht Jahren verschiedene Führungspositionen bei Microsoft in den Bereichen Midmarket und Small Business, Channel Marketing sowie Sales Enterprise Services inne.

David Gebhardt übernahm die Funktion des Country General Managers von Nexi Schweiz im Oktober 2024 interimistisch von Marianne Bregenzer, die das Unternehmen nach sechs Jahren an der Spitze verliess. Er führte während der Übergangsphase die Geschäftsentwicklung weiter und setzte wichtige Impulse für die strategische Ausrichtung des Unternehmens. (mc/pg)