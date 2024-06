Bitcoin-Prognose: Nach dem Halving-Event bleibt es turbulent

Rotterdam – Aktuell ist die Kryptowährung Bitcoin wieder einmal in aller Munde. Das Halving-Event Anfang April hat die zuvor enormen Zuwächse marginalisiert. Dennoch erwarten Analysten eine baldige Erholung des Kurswertes.

Ob und wann ein neuer Höchstwert erreicht werden kann, steht allerdings in den Sternen.

Ein kurzer Rückblick in die Entwicklung 2024

Das Jahr 2024 war für die Kryptowährung Bitcoin bisher schon mehr als turbulent. Kurz vor dem Halving-Event im April erreichte die Kryptowährung einen neuen Höchstwert von über 73.750 US-Dollar. Nach dem Halving-Event stürzte die Währung allerdings ab und verlor annähernd 10.000 US-Dollar an Wert. Aktuell sind die Kurse zwar wieder steigend, doch Unsicherheiten bleiben. Doch was hat zum Allzeithoch des Kurses geführt. Vor allem die Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA werden für diesen Trend verantwortlich gemacht. Denn seit Januar können Anleger über speziell geschaffene Indexfonds direkt in die Kryptowährung investieren. Dies sorgt nicht nur für neue Anleger, sondern macht es diesen auch besonders einfach zu investieren. Es strömt somit mehr Kapital in den Markt, was den Kurswert nach oben treibt. Die wichtige Frage ist jedoch, ob diese Zuwächse weiterhin nachhaltig und stetig sind, oder ob es sich um einen kurzfristigen Boom handelt?

So steht es aktuell um den Bitcoin – Kurs

Wichtig für Anleger ist es stets den aktuellen Bitcoin – Kurs zu kennen und nicht nur den aktuellen Wert, sondern auch die Entwicklung genauer im Blick zu behalten. So lassen sich aktuelle Trends schnell erkennen. Vor allem für den kurzfristigen Handel sind solche Trends von entscheidender Bedeutung. Hier kann es bereits einen Unterschied machen, zu welcher Tageszeit man investieren möchte oder kann. Wer kaufen und halten möchte, ist weniger von den aktuellen Trends abhängig und orientiert sich somit stärker an längerfristigen Zielen. Doch auch hier gibt es durchaus Schwierigkeiten in der Bewertung. Denn nicht alle Analysten sind sich einig, wie die Entwicklung am Markt für Kryptowährungen aussehen wird. Viele Faktoren spielen hierbei eine Rolle. Vor allem die gesamtwirtschaftliche Situation, die aktuellen Kriege und Bedrohungslagen und auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Investoren müssen berücksichtigt werden.

Mit diesen Kursentwicklungen rechnen Analysten

Schaut man sich die aktuellen Kursmuster bei der Kryptowährung einmal genauer an, wird sehr schnell deutlich, dass diese den gleichen Mustern unterliegen, wie im Jahr 2020. Die damalige Wertsteigerung der Bitcoin-Kurse sorgte für enorme Gewinne bei vielen Menschen. Der Unterschied im Jahr 2024 liegt allerdings darin, dass bereits Anfang des Jahres ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Die Unsicherheiten bei Kryptowährungen bleiben zwar, dennoch gehen viele Analysten davon aus, dass sich die Kurse weiterhin positiv entwickeln werden. Allein durch die Einführung der Bitcoin-ETFs wurde bereits neues Kapital in den Markt gebracht, was die Chancen für Kurssteigerungen weiter erhöht. In einem Wachstumsszenario gehen Analysten von einer Kurssteigerung auf bis zu 100.000 US-Dollar aus. Kommt es zu einem Verlustszenario könnte der Kurs allerdings auch auf bis zu 20.000 US-Dollar abfallen. Zwischen diesen beiden Maximalszenarien sind allerdings alle Abstufungen möglich. Schaut man sich die Trends genauer an, wird sehr schnell deutlich, dass die meisten Analysten eher positive Ergebnisse erwarten. Es kann sich also durchaus rentieren, jetzt in die Kryptowährung zu investieren und sich in diesem Feld neu aufzustellen.

Fazit: Investitionen in Bitcoin sind immer mit Risiken verbunden

Auch wenn die Erfahrung der letzten Jahre deutlich zeigt, dass der Bitcoin-Kurs nach den Halving-Events immer einen deutlichen Sprung nach oben gemacht hat, kann man dies nicht als gesetzt ansehen. Es kann durchaus sein, dass der Kurs, wie einige Analysten erwarten, deutlich nach oben klettern wird. Es kann allerdings auch sein, dass aufgrund der aktuellen Unsicherheiten der Wirtschaft der Kurs nochmals einbrechen könnte. Wer in Kryptowährungen investiert sollte sich dieses Risikos stets bewusst sein. (adse/mc/hfu)