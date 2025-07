Bitcoin überspringt erstmals Marke von 118’000 Dollar

New York – Der Bitcoin hat am Freitag seine Rekordjagd in rasantem Tempo fortgesetzt. Die wichtigste Kryptowährung knackte am Vormittag erstmals die Marke von 118’000 Dollar, nachdem sie am Donnerstag noch bei rund 111’000 Dollar notiert hatte. Gegenüber dem Schweizer Franken hat der Bitcoin sein Rekordhoch allerdings noch nicht ganz erreicht.

Den neuen Rekord markierte der Bitcoin am Freitagvormittag bei 118’700 Dollar. Bis zum Mittag fiel er allerdings wieder auf rund 117’700 Dollar zurück.

Damit sei der Kryptowährung nach einer längeren Konsolidierung ein «Befreiungsschlag» gelungen, sagte ein Händler. In den vergangenen zwei Monaten hatte sich der Bitcoin weitgehend seitwärts bewegt. Ins Jahr gestartet war der Bitcoin mit Kursen von rund 100’000 Dollar.

Zur aktuellen Bitcoin-Rallye dürfte allerdings auch die anhaltende Dollar-Schwäche beitragen, wie es am Markt heisst. So notiert der Bitcoin-Kurs gemessen in Schweizer Währung am Freitag mit rund 94’500 Franken noch unter seinem bisherigen Höchststand. Diesen hatte er im Januar 2025 mit Notierungen von mehr als 96’000 Franken erreicht.

Neue Risikofreudigkeit

Marktteilnehmer verweisen derweil auf eine neu erwachte Risikofreudigkeit vor allem der US-Anleger, die am Vorabend zu neuen Rekordständen bei mehreren US-Aktienindizes geführt hat. Dahinter dürfte nicht zuletzt die Erwartung eines «fiskalischen Feuerwerks» in den USA dank der «Big Beautiful Bill» von US-Präsident Donald Trump stehen. Diese sieht unter anderem permanente Steuersenkungen vor und dürfte die US-Staatsschulden weiter steigen lassen.

Der jüngste Bitcoin-Anstieg hat offenbar auch viele Leerverkäufer auf dem falschen Fuss erwischt. Eine Reihe von Investoren, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, musste ihre Positionen nun liquidieren, was den Aufwärtstrend wohl noch verstärkte. Auch die Zuflüsse in die börsengehandelten Krypto-Anlageprodukte sind am Vortag stark angestiegen.

Im Sog des Bitcoin-Anstiegs sind auch die weiteren Kryptowährungen deutlich gestiegen. So hat die zweitgrösste Kryptowährung Ether mit einem Kurs von 3007 Dollar wieder den Sprung über die Marke von 3000 Dollar geschafft. Allerdings bleibt die Währung des Ethereum-Netzwerks damit weiterhin klar unter den Rekordhochs von über 4800 Dollar aus dem Jahr 2021. (awp/mc/pg)

Aktueller Bitcoin-Kurs bei Bitstamp