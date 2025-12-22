moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Invest

Bitcoin steigt über 90.000 US-Dollar

Bitcoin steigt über 90.000 US-Dollar
(Unsplash)
Von moneycab

Frankfurt – Der Bitcoin ist am Montag über 90.000 US-Dollar gestiegen. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung lag zuletzt bei 90.535 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit dem 13. Dezember. Im frühen Handel hatte sie noch weniger als 88.000 Dollar gekostet. Der Bitcoin notiert damit aber immer noch unter seinem jüngsten Hoch vom 9. Dezember, als er auf 94.652 Dollar gestiegen war.

«Getragen von der Hoffnung auf eine weiterhin mögliche US-Zinssenkung im Jahr 2026 kehren Investoren zunächst an den Kryptomarkt zurück», kommentierte Timo Emden, Analyst bei Emden Research. US-Präsident Donald Trump dürfte den Druck auf die Notenbank aufrechterhalten und weitere Zinssenkungen fordern.

Im Mai 2026 endet die Amtszeit von Notenbankchef Jerome Powell. Als Favorit auf den Chefposten wird der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weissen Haus, Kevin Hassett, gehandelt. Hassett gilt als Vertreter einer lockeren Geldpolitik und dürfte wie Trumps Vertrauter Miran dann regelmässig für Zinssenkungen stimmen. Sollte das Vertrauen in die Fed erodieren, dann könnte auch der Bitcoin profitierten.

Einen nachhaltigen Aufwärtstrend erwartet Emden nicht. «Zu grösseren Engagements dürften sich Anleger weiterhin nicht hinreissen lassen, da die makroökonomische Gemengelage fragil bleibt.» An den kommenden Feiertagen erwartet Emden eine niedrige Volatilität, da es an Impulsen für stärkere Kursausschläge mangeln sollte. (awp/mc/pg)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
aberdeen: EM-Aktien – Innovation und Diversifizierung für den nächsten Zyklus vorantreiben
Devan Kaloo, Global Head of Equities und Head of Global Emerging Market Equities bei Aberdeen Investments. (Foto: zvg)
17.Dezember 2025 — 11:42 Uhr
aberdeen: EM-Aktien – Innovation und Diversifizierung für den nächsten Zyklus vorantreiben

Schwellenländer bieten auch eine grössere Diversifizierung nach Sektoren und Regionen. Während sich die Performance von US-Aktien zunehmend auf wenige Technologiewerte konzentriert, sind Schwellenländer stärker über Industrie, Gesundheitswesen, IT und Rohstoffe diversifiziert.