BLKB verschiebt Publikation des Jahresergebnisses wegen Trennung von Radicant

Liestal – Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) verschiebt die Publikation ihres Jahresergebnisses auf den 26. März 2026. Die Verschiebung um rund drei Wochen hängt mit der Trennung von der Onlinebank Radicant zusammen.

Ausschlaggebend für den neuen Termin seien regulatorisch vorgegebene Fristen unter anderem zur geplanten Statutenänderung bei Radicant, teilte die Bank am Dienstag mit. Diese Fristen müssten für die im November angekündigte Liquidation der Mehrheitsbeteiligung an Radicant eingehalten werden.

Die BLKB hatte Ende 2025 angekündigt, die verlustbringende Online-Tochter Radicant aufzugeben. Nach erfolglosen Verkaufsbemühungen gibt sie die Banklizenz zurück und stellt den Betrieb der Tochtergesellschaft ein. Die Massnahmen werden auch das Jahresergebnis 2025 der BLKB belasten.

Der Gewinn des BLKB-Stammhauses soll demnach um bis zu 60 Millionen Franken tiefer ausfallen als noch im Vorjahr. 2024 erreichte die BLKB im Stammhaus noch einen Jahresgewinn von knapp 186 Millionen Franken.

Für die rund 18’000 Kunden von Radicant wurde eine Anschlusslösung gefunden. Sie können zur Schweizer Online-Bank Alpian wechseln, einer Tochtergesellschaft der Intesa Sanpaolo Gruppe. Der Übergang soll für die Kunden nahtlos verlaufen und bis April 2026 abgeschlossen sein. (awp/mc/ps)