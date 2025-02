BNP Paribas steigert Gewinn etwas stärker als erwartet

Europa-Verlauf: Kaum Stabilisierung – Zoll-Unsicherheit hält an, UBS sehr schwach

Der von den USA angezettelte Zollstreit sorgt an den europäischen Märkten auch am Dienstag für Unsicherheit. Nachdem US-Präsident Donald Trump Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada vorerst ausgesetzt hatte, reagiert China mit Gegenzöllen in die andere Richtung.