Buchtipp: Patrizia Laeri und Nadine Jürgensen – Close the Gaps

Zürich – Frauen verdienen in der Schweiz 18 Prozent weniger als Männer – obwohl der Grundsatz «Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» seit 1981 in der Bundesverfassung steht. Heute erscheint ein Buch, das den Ursachen der zahlreichen Geldlücken zwischen den Geschlechtern systematisch nachgeht und aufzeigt, wie sie zu schliessen sind.

Schon Mädchen erhalten weniger Taschengeld als gleichaltrige Jungen, und dies in zahlreichen Ländern. Diese geschlechtsspezifische Geld-Ungleichheit zieht sich tendenziell durch ein ganzes Frauenleben, nicht nur bei den Lohnverhandlungen, sondern auch bei der Finanzbildung, beim Investieren und besonders bei der Altersvorsorge. Das Buch «Close the Gaps!» deckt in neun Kapiteln neun Geldlücken im Leben von Frauen auf, erklärt sie und präsentiert konkrete Lösungsansätze, um sie zu schliessen. Interviews mit Finanzexpertinnen geben dazu wertvolle Einblicke in die Überlegungen von finanziell erfolgreichen Frauen. Die Autorinnen Patrizia Laeri und Nadine Jürgensen widmen sich als Gründerinnen des Fintech-Unternehmens ellexx voll und ganz der Finanz- und Vermögensbildung von Frauen. Ihr gesammeltes Know-how macht den vorliegenden Ratgeber zum buchstäblich wertvollen Buch für jede Frau.

Was das Buch bietet

Geld und Gleichstellung für Rebellinnen

Der umfassende Ratgeber der erfolgreichen Gründerinnen der Finanzplattform ellexx

Finanzwissen für Frauen in allen Altersklassen und Lebenslagen

Der beste Weg, die Geldlücken zu den Männern zu schliessen

Checklisten im Stile eines praktischen und nützlichen Workbooks

Inhalt

Frauen wissen mehr über Finanzen, als sie denken

Frauen sind erfolgreicher an der Börse

Was ist der Gender-Partnerschafts-Gap?

Aufgepasst beim Erben

Ein Raum für sich allein: Wie Frauen zu mehr Grund, Immobilien und Besitz gelangen

Die Autorinnen

Frauen und Finanzen: Dafür schlägt das Herz von Patrizia Laeri. Die Unternehmerin und ehemalige Wirtschaftsjournalistin setzt sich seit Jahrzehnten für mehr Finanzbildung und die (finanzielle) Stärkung von Frauen ein. 2021 gründete sie die Finanzplattform für Frauen ellexx mit. Die mehrfach preisgekrönte Ökonomin gilt als ungezähmt feministisch, ist digitale Pionierin, Frauenförderin und rüttelt in zahlreichen Medien für die wirtschaftliche Gleichstellung auf. Bei SRF initiierte sie zudem das grösste Diversity-Projekt «Chance 50:50».

Nadine Jürgensen ist eine einflussreiche Stimme für politische Gleichberechtigung in der Schweiz. Die Anwältin, Unternehmerin und langjährige Politikjournalistin hat sich für die NZZ als Inlandredaktorin, als Kolumnistin für das «Magazin» des «Tages-Anzeigers» und als Autorin immer wieder mit den Themen Gleichstellung, Nachhaltigkeit und Recht auseinandergesetzt und diese kritisch kommentiert. 2021 gründete sie die Finanzplattform für Frauen ellexx mit. Sie ist zudem Co-Präsidentin der Bewegung WE/MEN, bei der sich Männer und Frauen gemeinsam für mehr Gleichberechtigung einsetzen.(Close the Gaps/mc/hfu)