Burak Er wird Head Research & Advisory Solutions bei smzh

Zürich – Die smzh ag baut ihre Kompetenzen im Bereich Research und Beratung konsequent aus. Mit Burak Er übernimmt ein ausgewiesener Experte für Finanz- und Immobilienmärkte per sofort die Funktion als Head Research & Advisory Solutions.

Burak Er verfügt über langjährige Erfahrung in Marktanalysen, Zins- und Immobilienresearch sowie in der Entwicklung von Beratungs- und Anlagelösungen. Vor seinem Wechsel zu smzh war er mehrere Jahre als Head Research bei der Avobis Group tätig. Mit seiner Expertise wird er die Research- und Advisory-Aktivitäten von smzh gezielt weiterentwickeln und die Basis für neue innovative Dienstleistungen schaffen.

«Mit Burak Er gewinnen wir einen profilierten Fachmann, der unser Leistungsangebot entscheidend bereichern wird. Research und Advisory sind zentrale Pfeiler, um unsere Kundinnen und Kunden auch künftig mit erstklassigen Lösungen zu begleiten – von der Finanzplanung über Anlage- und Vorsorgestrategien bis hin zu komplexen Immobilien- und Nachfolgelösungen», sagt Gzim Hasani, CEO der smzh ag.

Ausbau der Beratungs- und Research-Kompetenz

Die Ernennung ist ein weiterer Schritt in der strategischen Weiterentwicklung von smzh. Neben dem Aufbau des CIO-Bereichs, der Stärkung der Anlagekompetenz und der baldigen Einführung von «smzh Prisma» als Kundenportal, wird mit dem Ausbau der Research- und Advisory Solutions die Grundlage gelegt, um Kundinnen und Kunden künftig noch umfassender und datenbasierter zu beraten. smzh setzt damit ein klares Zeichen: Die Kombination aus unabhängiger Beratung, fundierter Analyse und digitaler Innovation ist der Schlüssel für langfristige Partnerschaften und nachhaltigen Mehrwert. (smzh/mc/hfu)