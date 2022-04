BX plus – neue Wissens- und Informationsplattform der BX Swiss AG ist online

Bern – Beiträge zum aktuellen Marktgeschehen, Analysen ausgewählter Titel und Leitartikel zu relevanten Themen aus der Finanzbranche sowie Gewinnspiele und Aktionen, all das vereint die neue Wissens- und Informationsplattform «BX plus» der Schweizer Börse BX Swiss. Ein exklusiver Mitgliederbereich: «Mein BX plus» bietet zudem Zugang zur Börsen-Akademie und direkten Einblick in das Marktgeschehen mittels Trading Desk.

Mit der neuen Website bxplus.ch erweitert die BX Swiss AG ihr Angebot im Bereich Wissensvermittlung. Bereits heute stellt die Schweizer Börse kontinuierlich allgemeines und spezifisches Wissen über das audiovisuelle Format: BX Swiss TV in Form von Markt-Updates und Experteninterviews bereit. Dies wird nun durch die neue Wissens- und Informationsplattform BX plus erweitert.

Kostenloser Mitgliederbereich

Die Online-Plattform bietet zahlreiche redaktionelle Inhalte: Von täglich wechselnden Kurznews in der Rubrik «Märkte aktuell» bis hin zu wöchentlichen Analysen und aktuellen Finanzthemen in der Rubrik «BX plus Magazin». Eine Mediathek bietet Zugriff zu allen Videos von BX Swiss TV. Der kostenlose Mitgliederbereich «Mein BX plus» bietet interessierten Anlegern darüber hinaus folgende exklusive Besonderheiten:

Die BX plus Akademie, die Interessierten Wissenswertes über die Themen Börse, Investment und Trading in Form von interaktiven Lernkapiteln anbietet.

Dem BX Trading Desk, der über Real-Time-Kurse zahlreicher Finanzprodukte verfügt und mit dem eigene Kurslisten oder virtuelle Depots erstellt werden können.

Attraktive und wechselnde Gewinnspiele, Sonderaktionen und Vorteilsangebote.

«Wir sind sehr stolz darauf, BX plus zu lancieren. In den letzten Jahren hat sich die BX Swiss neu aufgestellt und Börse neu gedacht. Dazu zählt, dass man als Börse besonders für aktive und interessierte Anleger nahbar ist. Entscheidend dafür sind Einblicke, verständliches Börsenwissen und direkter Zugang zum Finanzmarkt. All das bietet BX plus», so Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss AG.

«In den kommenden Monaten werden wir BX plus kontinuierlich erweitern», fügt David Kunz, COO der BX Swiss AG hinzu. «Neben neuen Lerninhalten für die BX plus Akademie sind Kooperationen mit diversen Finanzdienstleistern in Planung, die die Attraktivität der Plattform und vor allem den Mehrwert für unsere Mitglieder erhöhen werden.» (BX Swiss/mc)