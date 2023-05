BX Swiss TV: Werterhalt-Strategie der RealUnit Schweiz AG

Bern – Das Jahr 2022 war ein schwieriges Jahr für die Märkte. Wie hat sich dieses Jahr auf die Performance der RealUnit Schweiz AG und der Werterhalt-Strategie ausgewirkt? Wie funktioniert der Aktientoken der RealUnit Schweiz AG und wird er häufiger nachgefragt als die traditionelle Aktie?

Diese Fragen beantwortet Dani Stüssi, CEO der RealUnit Schweiz AG im Experteninterview mit Matthias Müller, Head of Markets & Services der BX Swiss AG.

Kapitel:

00:00 Werterhalt-Strategie der RealUnit Schweiz AG

00:18 Das Jahr 2022 aus Sicht der RealUnit Schweiz AG

01:22 Welchen Einfluss hatten die steigenden Zinsen? Performance im 2023

02:26 Wie hat sich die Bankenkrise in den USA und der Credit Suisse ausgewirkt?

03:12 Wie sichert die RealUnit Schweiz AG die Assets?

03:54 Traditionelle Aktie vs. Aktientoken

05:07 Was sind die Konditionen der Kapitalerhöhung?

Aktuelle Kurse auf der BX Swiss Homepage: https://www.bxswiss.com/