CC Trust Group lanciert Energieeffizienz-Gruppe

Zürich – CC Trust Group, ein vom Schweizer Unternehmer Claudio Cisullo gegründetes und in seinem Besitz befindliches Family Office, ist im Exklusivmandat mit einem Franchiseunternehmen im Bereich der intelligenten Gebäudestromversorgung in den Bereich der Energieeffizienz eingestiegen.

Unter dem Dach der neuen CC Trust Smart Energy Group hat sich das Unternehmen die Exklusivrechte in der Europäischen Union für ein innovatives Franchiseunternehmen gesichert, das sich auf Dienstleistungen zur Optimierung des Stromverbrauchs in grossen Gebäudekomplexen spezialisiert hat. Während sich der Trend zu «intelligenten Gebäuden» mittlerweile etabliert hat, haben die rasant steigenden Energiepreise den Bedarf an Dienstleistungen zur Senkung des Stromverbrauchs weiter verstärkt.

Das Unternehmen ist derzeit erfolgreich im Nahen Osten tätig und kann auf eine Erfolgsbilanz von mehr als 850 abgeschlossenen Projekten verweisen. Es bietet Stromverbrauchsdatenerfassung, -analyse, -optimierung und durchführung von Stromeinsparungsprogrammen für grosse Gebäudekomplexe, darunter Regierungsgebäude, Krankenhäuser, Hotels und grosse Büro-, Geschäfts- und Wohngebäude. Durch intelligente Stromeffizienzmassnahmen werden Ausgabensenkungen zwischen 20-40% pro Gebäude erreicht, bei gleichzeitiger Steigerung des zugrundeliegenden Gebäudewertes.

Das erste Land, in dem das Franchise-System in Europa eingeführt wird, ist Rumänien, die sechstgrösste Volkswirtschaft der EU. Der Gründer und Eigentümer der CC Trust Group, Claudio Cisullo, ist ein erfahrener Investor auf dem rumänischen Markt. Er ist Gründer und Vorsitzender der Chain IQ Group, eines weltweit tätigen Anbieters von indirekten Beschaffungsdienstleistungen mit über 250 Mitarbeitern in Rumänien, Eigentümer und Vorsitzender des auf Rumänien fokussierten Immobilieninvestitionsunternehmens ACC Investments, Vorsitzender des führenden rumänischen Bauträgers One United Properties und Vorstandsmitglied des führenden europäischen Medienunternehmens Ringier Holding Group.

Dringender Bedarf an Energieeffizienz von Gebäuden

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur ist der Gebäudesektor für fast 30% des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich und verursacht fast 15% der direkten CO2-Emissionen, und die Emissionen des Gebäudesektors haben mit rund 10 Gt den höchsten Stand in der Geschichte erreicht. Dementsprechend ist die Energieleistung von Gebäuden eines der wichtigsten Elemente des kohlenstoffarmen Wandels, insbesondere angesichts der weltweiten Verknappung von Energierohstoffen und der infolge des Krieges in der Ukraine stark steigenden Grosshandelspreise für Heizöl, Erdgas und Strom. (CC Trust Group/mc/ps)

CC Trust Gruppe

Die CC Trust Group ist ein Single Family Office, das 1997 von dem Schweizer Unternehmer und Investor Claudio Cisullo, einem der 300 reichsten Personen der Schweiz, gegründet wurde. Unter seiner Führung als Chairman ist die Gruppe sowohl in der Schweiz als auch international tätig. Das Portfolio umfasst Unternehmen und Beteiligungen in den Bereichen Biotechnologie, Freizeit, Pharmazeutika, professionelle Dienstleistungen, Immobilien, Technologie und private Luftfahrt.

