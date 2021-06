CC@ONE Properties Invest AG platziert erfolgreich EUR 50 Mio. Anleihe

Zug – [email protected] Properties Invest AG, eine international tätige Private-Equity-Investmentgesellschaft, hat erfolgreich eine Privatplatzierung eines vorrangig besicherten Schuldscheins in Höhe von EUR 50 Millionen abgeschlossen. Gegründet wurde das Unternehmen von der CC Trust AG, einem weltweit tätigen Family Office im Besitz des Schweizer Unternehmers Claudio Cisullo, und One United Properties SA. Der Immobilienentwickler in Rumänien wurde von den rumänischen Unternehmern Victor Căpitanu und Andrei Diaconescu gegründet zur Beschaffung von internationalen Mitteln für die Entwicklung hochwertiger, nachhaltiger Projekte von One United Properties in Rumänien.

Die Emission war ein wichtiger Schritt der [email protected] Properties Invest AG nach ihrer Gründung Ende 2020 mit dem Mandat, in den kommenden Jahren schrittweise bis zu 500 Mio. EUR einzuwerben. Die Erlöse aus der Emission werden in nachhaltige Wohnimmobilienentwicklungen von One United Properties in Rumänien investiert.

Rumänien ist gemäss aktuellen Daten des Internationalen Währungsfonds nach wie vor eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Europas, mit einem starken Aufschwung nach der Coronakrise, einschliesslich eines prognostizierten BIP-Wachstums von 7% im Jahr 2021.

Claudio Cisullo, Vorsitzender des Verwaltungsrats von [email protected] Properties Invest und Vorsitzender des Verwaltungsrats von One United Properties: «Wir freuen uns, Zeichnungen von 22 Schweizer und internationalen Investoren zu erhalten und unser erstes Fundraising mit einem solchen Erfolg abzuschliessen. Dies ist die ultimative Bestätigung des Vertrauens in die Fähigkeiten von One United Properties und in unsere neu gegründete Investmentfirma, die einen direkten Zugang zu einem dynamisch wachsenden europäischen Markt sowie eine nachhaltige Investitionsmöglichkeit in reale, hochwertige Vermögenswerte bietet.»

Victor Căpitanu, Mitbegründer von One United Properties: «Der erfolgreiche Abschluss dieser Investition bestätigt nicht nur das grosse Potenzial des rumänischen nachhaltigen Immobilienmarktes, sondern auch das Vertrauen internationaler Investoren in unser Unternehmen und ihre Anerkennung für unsere Marke. Wir freuen uns, mit diesen Mitteln die Entwicklungspläne für unsere Wohnprojekte mit diesen Mitteln zu beschleunigen.»

Die emittierende Gesellschaft ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die bei der Luxemburger Börse registriert ist, und die emittierte Note ist bei Euroclear und Clearstream registriert. ([email protected]/mc/hfu)