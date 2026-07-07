Cembra verschlankt Führungsstruktur

Zürich – Die Konsumkredit- und Leasingbank Cembra passt per 1. August 2026 ihre Führungsstruktur an. Konkret werden Verantwortlichkeiten in den Bereichen Sales, Finance und Risk sowie Corporate Functions gebündelt, um den Kundenfokus zu stärken und die operative Umsetzung zu beschleunigen.

Neu wird der Geschäftsbereich Sales geschaffen, wie es in der Mitteilung vom Dienstag heisst. Dieser wird von Peter Schnellmann als Chief Sales Officer geleitet.

Finanzchef Christoph Glaser übernimmt neu als Chief Financial Officer/Chief Risk Officer zusätzlich die Verantwortung für den Bereich Risk.

Darüber hinaus werden die unterstützenden Funktionen im Bereich Corporate Functions zusammengeführt, den künftig HR-Chefin Annekathrin Krügel-Falkenberg leitet. Sie nimmt damit neu Einsitz in die Geschäftsleitung.

Eric Anliker, bisher General Counsel, wird Chief Compliance Officer. Compliance werde «als eigenständige Funktion» positioniert, heisst es.

Zwei Abgänge

Volker Gloe (bisher Chief Risk Officer) und Christian Stolz (bisher Business Unit Leader Payments) treten im Laufe des Jahres vorzeitig in den Ruhestand. Gloe war seit dem Börsengang 2013 für das Risikomanagement verantwortlich, Stolz stiess 2022 als Gründer und CEO von Byjuno zu Cembra und hat laut den Angaben das Geschäftsfeld «Buy Now Pay Later» etabliert. Seit 2024 war er Mitglied der Geschäftsleitung.

Die Funktionen von Sandra Babylon (CTO), Alona Eiduka (COO) und Bernardo de Barros Franco (neu Chief Product Officer) blieben unverändert, so die Mitteilung weiter.

CEO Holger Laubenthal betont, die neue Struktur ermögliche gezieltere Kundenbetreuung, schnellere Umsetzung und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wachstum, operativer Leistung und Kontrolle. (awp/mc/ps)