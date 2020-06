Christian Zenker neuer Partner bei Corecam

Zürich – Corecam verstärkt sein Multi-Family Office mit einem neuen Partner. Dr. Christian Zenker (44) ist seit 2. Juni im Zürcher Büro von Corecam tätig. Er wird seinen Fokus auf das Privatkunden- & Multi-Family Office Business legen und vorwiegend Kunden aus Skandinavien und der Schweiz betreuen. Zenker bringt fundierte Kenntnisse und einen reichen Erfahrungsschatz im Bereich Investment-Dienstleistungen für wohlhabende Familien mit.

Christian Zenker kommt von der Bellevue Group, wo er massgeblich an der Gründung und dem substanziellen Wachstum des Privatkunden- und Multi-Family-Office Geschäfts in den letzten Jahren beteiligt war. Der MBA-Absolvent mit zusätzlichem Doktorat (Universität St. Gallen) startete seine Karriere als Berater bei McKinsey. Anschliessend folgte eine Karriere bei UBS Wealth Management, wo er bis 2015 unter anderem das skandinavische Kundengeschäft von der Schweiz aus leitete.

„Wir freuen uns sehr, mit Christian einen Senior Partner mit grosser Erfahrung im Investment Management und langjährigen Beziehungen zu einer Vielzahl von Unternehmerfamilien aus der nordischen Region und der Schweiz gewonnen zu haben“, sagt Kai-Christian Brockstedt, Mitbegründer von Corecam. (Corecam/mc)

Corecam

Corecam ist ein unabhängiger und partnerschaftlich geführter Investment Manager für globale Unternehmer und ihre Familien. Die 2009 gegründete Gruppe hat rund 50 Mitarbeiter in Zürich, Frankfurt, Wien, Singapur und Ho-Chi-Minh-Stadt. Das Corecam Family Office ist der Family Office Zweig der Corecam Investment Group. Dieses ist auf global diversifizierte Kapitalerhaltungsstrategien spezialisiert und beschäftigt rund 20 erfahrene und engagierte Branchenspezialisten mit unterschiedlichem Hintergrund. Corecam wird in der Schweiz von der FINMA und in Singapur von der MAS reguliert. Corecam Capital Partners ist innerhalb der Corecam Investment Group für Direktinvestitionen zuständig und bietet Investoren über seine Direktinvestitionsplattform Zugang zu einem regelmässigen Dealflow, welcher über das eigene Netzwerk beschafft und von Corecam strukturiert wird. Der Investitionsfokus liegt auf internationalen Immobilientransaktionen, die durch Private Equity- und Private Market Lending Investments ergänzt werden. Tungsten Capital ist eine unabhängige Fondsmanagement-Boutique und Partnerunternehmen von Corecam mit Sitz in Frankfurt. Der von der BaFIN regulierte deutsche Finanzdienstleister konzentriert sich auf die Verwaltung eines breiten Spektrums von Investmentfonds und -strategien.