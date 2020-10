Credit Suisse und AXA lancieren gemeinsam digitale Versicherungs-Angebote

Zürich – In Zusammenarbeit mit der AXA lanciert die Credit Suisse integrierte Versicherungslösungen für Kundinnen und Kunden. Die Einbindung der daraus entstehenden Versicherungslösung in «CSX» ergänzt das umfassende digitale Angebot aus einer Hand.

Das digitale Bankangebot «CSX» kommt nächste Woche auf den Markt und soll Kundinnen und Kunden ermöglichen, sämtliche Bankgeschäfte in einer App zu erledigen. Über die nächsten Monate werden schrittweise neue Funktionalitäten in die CSX-App integriert. Die Credit Suisse und AXA gehen nun eine Kooperation ein, um Kundinnen und Kunden direkt über die CSX-App wie auch in allen anderen Kundenkanälen ausgewählte Bancassurance-Lösungen anzubieten. Die Versicherungslösungen werden ausgewählten Kundengruppen im Laufe des ersten Quartals 2021 zur Verfügung stehen. (mc/pg)