Crowdinvesting für Ferienwohnungen: dagobertinvest lanciert erstes Schweizer Projekt in Churwalden

Churwalden/Wien – Investitionen in Immobilien gelten als lukrativ, haben aber den Ruf, nur etwas für gut betuchte Menschen zu sein. Crowdinvesting, auch Crowdlending genannt, zielt darauf ab, dass sich viele Anleger schon mit kleinen Summen beteiligen und von hohen Zinsen profitieren können. Die auf Immobilien-Projekte spezialisierte und in Österreich führende Crowdinvesting-Plattform dagobertinvest startet nun ihr erstes Projekt in der Schweiz. In Churwalden im Kanton Graubünden soll eine Ferienanlage der Schweizer MGI AG unter Mithilfe der breiten Masse entstehen. Investments sind bereits ab 250 EUR (entspricht etwa 270 CHF) möglich, dafür wird ein Zinssatz von 7,5 Prozent p.a. in Aussicht gestellt. Die Projektlaufzeit beträgt zwei Jahre.

„Während es Schweizer Anlegern schon seit etwa zwei Jahren möglich ist, bei uns in Immobilien-Projekte aus Österreich und Deutschland zu investieren, ist nun erstmals ein Projekt aus der Schweiz zeichenbar“, informiert Andreas Zederbauer, Co-Gründer und Geschäftsführer der Crowdinvesting-Plattform dagobertinvest. Die in der gesamten deutschsprachigen Schweiz tätige MGI AG von Markus Gresch realisiert in Churwalden, am Eingang der Ferienregion Lenzerhaide, eine Appartementanlage mit elf Ferienwohnungen zwischen 93 und 160 m2 Wohnfläche. Auch ein Geschäftslokal und 24 Tiefgaragenplätze sind geplant. Der Baubeginn soll im April 2021 erfolgen, die Fertigstellung ist für Oktober 2022 avisiert.

Willkommene Finanzierungsalternative

Obwohl schon vor Baubeginn fünf der elf Ferienwohnungen verwertet werden konnten, stehen Bauträger und Immobilienentwickler wie Gresch heute vor grossen Herausforderungen was die Finanzierung ihrer Bauprojekte betrifft. „Die Vorinvestitionen für ein Projekt wurden durch behördliche Auflagen im ganzen Bewilligungsverfahren immer höher. Gleichzeitig ist die Projektfinanzierung durch Banken immer komplexer geworden. Hier sind Alternativen sehr erwünscht. Nebst privater Investoren, die direkt in ein Projekt einsteigen, ist das Crowdfunding eine interessante Möglichkeit“, erklärt Gresch seine Beweggründe für die Kampagne. In den nächsten Wochen sollen in Summe bis zu 500.000 EUR (540.000 CHF) von der Crowd beigesteuert werden. Für ihre Investments wird den Anlegern ein attraktiver Zinssatz von 7,5 Prozent p.a. in Aussicht gestellt.

Beteiligung schon ab 250 EUR möglich

Im Gegensatz zu anderen Anbietern, die Immobilien-Investments in Form von Miteigentum an hohe Summen knüpfen, ist die Eintrittshürde beim Crowdinvesting-Modell von dagobertinvest bewusst niedrig. „Wir ermöglichen Investments bereits ab 250 EUR. Die Anleger stellen dem Emittenten, in diesem Fall also der MGI AG, ein qualifiziertes Nachrangdarlehen zur Verfügung. Sie gewähren ihm eine Art Kredit über die Projektlaufzeit von 24 Monaten und erhalten danach ihr eingesetztes Kapital vermehrt um attraktive Zinsen zurück“, erläutert Zederbauer das Prinzip. Für Anleger fallen bei der Beteiligung keine Kosten oder Gebühren an, auch nicht durch die Tatsache, dass das Investment in Euro erfolgt. Der verhältnismässig hohe Zinssatz preist das mit der Investition verbundene Risiko ein. Denn bei Crowdinvesting handelt es sich um Risikokapital.

Bewährtes Modell für Bauträger und Investoren

Die Wiener Crowd-Plattform dagobertinvest ist seit mehreren Jahren führend in Österreich und hat sich auch in Deutschland bereits etabliert. Das erfahrene Team blickt auf einen Erfahrungsschatz von 167 Crowdinvesting-Projekten im Immobilienbereich zurück. „Insgesamt konnten wir bisher über unsere Plattform über 65 Millionen Euro, also 70 Millionen CHF, Kapital vermitteln und es wurden auch bereits über 17 Millionen Euro, das entspricht gut 18 Millionen CHF, an Zinsen zurückbezahlt“, so Zederbauer. Bauträger schätzen die Finanzierungsalternative und können damit um ein Viertel mehr Projekte realisieren. Fundings bei dagobertinvest ersetzen niemals eine Bankenfinanzierung, sondern ergänzen sie. Die Plattform ermöglicht zudem nur gut prüfbare Projekte etablierter Bauträger. Gresch freut sich auf die Kooperation: „Die Idee, uns als erstes Schweizer Projekt bei dagobertinvest zu präsentieren, hat uns gereizt. Im Baubereich sind die Philosophien in beiden Ländern sehr ähnlich. Die Projekte bei dagobertinvest sind sehr transparent dokumentiert und wir sind überzeugt, dass dies bei den Investoren geschätzt wird.“ (dagobertinvest/mc)

(Copyright: MGI AG)

Ferienwohungen der MGI AG in Churwalden

Über dagobertinvest

dagobertinvest wurde 2015 vom ehemaligen Bankenvorstand Andreas Zederbauer gemeinsam mit Markus Dvorak und Martin Riedl gegründet. Die auf Immobilien-Crowdinvesting spezialisierte Plattform vermittelt Bauträgern privates Kapital und ermöglicht den Investoren mit überdurchschnittlich hohen Zinsen zwischen 5 und 8% p.a. für ihre Investments am Boom des Immobilien-Marktes zu partizipieren. In Summe gab es bisher 167 Projekte mit mehr als 65 Millionen Euro vermitteltem Gesamtkapital. Über 17 Millionen Euro wurden bereits an die Crowd zurückbezahlt. Mit seinem Angebot richtet sich das aus erfahrenen Finanz- und Immobilienprofis bestehende Team von dagobertinvest primär an Investoren aus dem DACH-Raum. dagobertinvest kooperiert ausschliesslich mit etablierten, gut prüfbaren Bauträgern und setzt auf nachvollziehbare Projekte. Für Start-up-Finanzierungen steht das Unternehmen aufgrund des verhältnismässig hohen Risikos nicht zur Verfügung. dagobertinvest.at/schweiz