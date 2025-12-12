CS-Übernahme durch UBS zeigt nur begrenzte Wettbewerbswirkungen

Basel – Der Zusammenschluss der Grossbanken UBS und Credit Suisse hat nicht zu flächendeckenden negativen Effekten beim Wettbewerb geführt. In einzelnen Marktsegmenten ist es aber sehr wohl zu Wettbewerbseinbussen gekommen.

Zu diesem Schluss kommt eine vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bei BAK Economics in Auftrag gegebene Studie. Namentlich bei Firmenkrediten, Konsortialfinanzierungen oder im Global Custody, also der Verwahrung von Wertschriften, sei es zu Wettbewerbseinbussen gekommen.

Zudem hätten einige Unternehmen und Pensionskassen von höheren Preisen und eingeschränkter Verfügbarkeit berichtet, stellten die BAK-Experten fest.

Flächendeckende negative Auswirkungen auf Preise, Margen oder Verhandlungspositionen habe man bislang aber noch nicht festgestellt. Beziehungsweise liessen sich die beobachteten Effekte nicht eindeutig dem Zusammenschluss zuweisen. Der Bundesrat hat den Bericht am Freitag verabschiedet.

Fesseln für Kantonalbanken und Postfinance lockern

Allerdings seien die betroffenen Märkte mit zahlreichen Eintrittshürden vor allem struktureller Natur konfrontiert. Selbst bei einem Abbau regulatorischer Vorgaben wäre laut BAK daher nicht davon auszugehen, dass der Wettbewerb besser spielt.

Einzig im Bereich Firmenkunden regen die Basler Ökonomen an, «gewisse rechtliche und strategische Einschränkungen» zu überdenken. So könnte in diesem Bereich der Wettbewerb gezielt gefördert werden.

So seien Kantonalbanken durch diverse Vorgaben in ihrer Geschäftstätigkeit begrenzt. Und für die Postfinance stelle insbesondere das Kredit- und Hypothekenvergabeverbot die zentrale Einschränkung dar.

Im Verantwortungsbereich des Bundes sollte daher geprüft werden, ob eine Aufhebung oder Anpassung dieses Verbots – beispielsweise in Verbindung mit einer Liberalisierung von Postfinance – den Wettbewerb im Firmenkreditgeschäft fördern könnte. (awp/mc/pg)