CV Summit Leadership Circles: «Jenseits von Bitcoin» – alternative Digital Investments

Zug – Bitcoin wird zunehmend als vollwertiger Vermögenswert akzeptiert, da zahlreiche führende traditionelle Investoren und wichtige institutionelle Akteure in diesen Markt eingetreten sind. Die Blockchain-Technologie ermöglicht indes auch die Schaffung neuer Vermögenswerte auf den traditionellen Kapitalmärkten – abseits von Bitcoin. Der Aufstieg von DeFi und alternativen Digital Investments wird für noch mehr Vielfalt sorgen.

Angesichts der bahnbrechenden neuen DLT-Gesetzgebung, die im August 2021 in der Schweiz in Kraft tritt, bringt der Investors Circle traditionelle und neue Finanzakteure zusammen, um gemeinsam einen genaueren Blick auf all das zu werfen, was digitale Vermögenswerte für die Finanzwelt bereithalten.

