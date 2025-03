Daleep Singh, ehemaliger stellvertretender nationaler Sicherheitsberater der USA, kehrt zu PGIM Fixed Income zurück

Newark – PGIM Fixed Income, einer der weltweit grössten Verwalter von festverzinslichen Wertpapieren mit einem verwalteten Vermögen von 837 Milliarden US-Dollar1, freut sich, Daleep Singh mit Wirkung zum 21. April 2025 wieder als Vice Chair, Chief Global Economist und Head of Global Macroeconomic Research begrüssen zu dürfen.

Singh kehrt zu PGIM Fixed Income zurück, nachdem er im Februar 2024 wieder als stellvertretender nationaler Sicherheitsberater für internationale Wirtschaft (national security advisor for international economics) und stellvertretender Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats (deputy director of the National Economic Council) eingesetzt wurde, eine Funktion, die er auch zwischen Februar 2021 und Juni 2022 innehatte. In dieser Funktion war er der oberste internationale Wirtschaftsberater des ehemaligen US-Präsidenten Biden und trieb die Entwicklung der Politik an der Schnittstelle von Wirtschaft und nationaler Sicherheit voran.

Singh war zuvor von Juni 2022 bis Februar 2024 als Chief Economist und Head of Global Macroeconomic Research von PGIM Fixed Income tätig, bevor er erneut ins Weisse Haus berufen wurde.

Singh wird an Gregory Peters berichten, Co-Chief Investment Officer von PGIM Fixed Income, und für das globale makroökonomische Research-Team verantwortlich zeichnen, zu dem leitende Ökonomen mit umfassender Erfahrung im öffentlichen und privaten Sektor gehören. Als Vice Chair wird er ausserdem umfassende Führungsaufgaben übernehmen, darunter den Ausbau der globalen Marke des Unternehmens und die Mitarbeit im Senior Leadership Team von PGIM Fixed Income.

„Daleep ist einer der gefragtesten Experten für die Weltwirtschaft, und wir freuen uns sehr, ihn wieder bei PGIM Fixed Income willkommen zu heissen. Seine umfassende Erfahrung und sein Einblick in die höchsten Regierungsebenen werden für unser Unternehmen von grundlegender Bedeutung sein, um die zunehmend komplexen makroökonomischen und geopolitischen Kräfte zu steuern, die die globalen Finanzmärkte bestimmen“, kommentiert Gregory Peters. „Wir freuen uns auf sein Wirken und seinen Einfluss auf unsere Organisation und auf die Anlageergebnisse für unsere Kunden“.

Vor seinem Eintritt in die Biden-Administration, war Singh Executive Vice President und Leiter des Bereichs Märkte bei der New York Fed. Von 2011 bis 2017 arbeitete er für das US-Finanzministerium, unter anderem als stellvertretender Staatssekretär für Finanzmärkte und stellvertretender Staatssekretär für Europa und Eurasien. Vor seiner Zeit im Finanzministerium war Singh acht Jahre lang bei Goldman Sachs, wo er sich auf US-Zinsen und Schwellenländer konzentrierte.

„Ich freue mich, zu PGIM Fixed Income zurückzukehren, und bin dankbar für die Möglichkeit, ein breiteres Spektrum an Aufgaben zu übernehmen, um die Organisation und ihre Kunden bei der Bewältigung des Wandels, in dem wir uns befinden, zu unterstützen“, erläutert Daleep Singh. (PGIM Fixed Income/mc/ps)

