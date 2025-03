Daniel Gentsch wird neuer Verwaltungsrats-Präsident von EY in der Schweiz

Zürich – Der langjährige Partner von EY übernimmt seine neue Aufgabe am 1. April 2025 und folgt auf Andreas Blumer, der sich nach mehr als vier Jahren als Präsident und 30 Jahren bei EY in seinem letzten Jahr vor seiner Pensionierung vorwiegend einem grossen Prüfungskunden widmen wird.

Daniel Gentsch ist zum neuen Verwaltungsrats-Präsidenten des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens EY in der Schweiz ernannt worden. Er löst am 1. April 2025 Andreas Blumer ab, der seit dem 1. Januar 2021 als Präsident amtete und sich nach 30 Jahren bei EY auf seinen grössten Prüfungskunden fokussiert, gleichzeitig sein Pensum reduziert, um für neue Aufgaben ausserhalb des Unternehmens bereit zu sein.

Der St. Galler Daniel Gentsch trat 1998 in die Steuerberatungsabteilung von EY ein. Seit 2009 ist er als Partner in Zürich tätig und betreut multinationale Unternehmungen in Fragen des internationalen Unternehmenssteuerrechtes und M&A Transaktionen. Von 2016 bis 2022 leitete er den Bereich Tax & Legal bei EY Schweiz und war damit Mitglied der Geschäftsleitung von EY Schweiz. Aktuell ist er EY’s globaler Deputy Leader International Tax and Transaction Services. Zusätzlich amtiert Daniel Gentsch als Fachbereichspräsident Steuern und Recht bei EXPERTsuisse.

Der designierte Verwaltungsrats-Präsident Daniel Gentsch kommentiert: «Ich freue mich, in meiner neuen Rolle das engagierte Management Team zu unterstützen und zugleich weiterhin nahe bei unseren Kunden zu sein. Dabei liegt mein Fokus darauf, kontinuierlich in Innovation zu investieren und unseren Partnern und Mitarbeitern die besten Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Als Verwaltungsratspräsident von EY Schweiz stelle ich sicher, dass unsere Kunden von den richtigen interdisziplinär zusammengesetzten Teams bei EY unterstützt werden, um so aktiv die Zukunft zu gestalten.»

Der noch amtierende Verwaltungsrats-Präsident Andreas Blumer ergänzt: «Ich bin der Überzeugung, dass die Partner von EY in der Schweiz mit der Ernennung von Daniel Gentsch eine ausgezeichnete Wahl getroffen haben. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen und seinen umfassenden Kompetenzen und fundierten Kenntnissen unseres Berufsstandes ist er für diese Herausforderung bestens geeignet und ich übergebe das Amt gerne in diese qualifizierten Hände.» Im Sinn einer reibungslosen Amtsübergabe wird Andreas Blumer die Einführung seines Nachfolgers begleiten. (EY/mc/ps)