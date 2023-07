Dann zahlen sich Kredite trotz Zinsen aus – die wichtigsten Investitionsmöglichkeiten

Hamburg – In dem Titel «Sparen – Geschichte einer deutschen Tugend» hat sich das Deutsche Historische Museum einmal mit dem Sparen beschäftigt. Dabei wurde deutlich, wie sehr die Mittelschicht darauf setzt. Bausparverträge und Sparbücher sollen ihre Lebensträume verwirklichen. Gegenüber solchen Vorhaben werden Geldanleihen mit spitzen Fingern angefasst. Dabei können Kredite durchaus sinnvoll sein. In folgenden Fällen sind die Geldanleihen empfehlenswert.

Beim Kredit ergeben sich höhere Gesamtausgaben. Über die Zinsen können sich im Verlauf der Rückzahlungsraten unterschiedlich hohe Summen ansammeln. Dennoch kann ein Kredit sinnvoll sein. Das ist beispielsweise der Fall, wenn sich diese Vorteile ergeben:

Nutzung eines tollen Angebots in der Gegenwart

Grundlegende Investition in die eigene berufliche Zukunft

langfristige finanziellen Vorteile durch Beschaffung einer Sache

Insgesamt kann die Aufnahme eines Kredits in gewissen Fällen im Hinblick auf finanzielle Zukunftsperspektiven hilfreich sein. Für kurzfristigen Komfort wie einen teuren Urlaub ist eine Geldanleihe nicht empfehlenswert. Sobald die mit dem Kredit verbundene Anschaffung langfristige Vorteile eröffnet, kann es sinnvoll sein, die Gelegenheit jetzt beim Schopf zu packen und nicht viele Jahre darauf zu sparen. In vielen solcher Fälle kann man auch einen Kredit für Geringverdiener prüfen und in Erwägung ziehen. Was sind die wichtigsten Projekte, bei denen ein Kredit eine solche Chance eröffnet?

Hauskauf und Bauprojekte

An erster Stelle steht der Kredit für den Hauskauf und für Bauprojekte. Eine solche Anleihe ist mit dem Erwerb von Immobilien verbunden. Wer einen Kredit für eine eigene Wohnung aufnimmt, spart sich damit Mietkosten. Über die Jahre hinweg kann der Kredit rechnerisch günstiger ausfallen als die Summe der Miete. Allerdings sollten Hauskäufer mit einplanen, dass beim Immobilieneigentum Kosten für die Instandhaltung des Hauses anfallen. Eine realistische Rechnung vor der Geldanleihe ist an der Stelle enorm wichtig. Manche Menschen nehmen Geld auf, um Teile der Immobilie zu vermieten. In dem Fall ergeben sich durch den Immobilienkauf finanzielle Einnahmequellen. Im Fall von größeren Immobilien kann eine gemeinsame Investition zusammen mit anderen Menschen getätigt werden. Man sollte sie nur durch die passende Eigentumsform absichern.

Solaranlagen und Energieversorgung

Bei Hausbesitzern werden häufig Kredite aufgenommen, die der Anschaffung von Solaranlagen, der Installation von Heizungen, der Wärmedämmung und Energieversorgung im Haus dienen. Kredite dieser Art dienen nicht allein der Instandhaltung und Werterhaltung der Immobilie. Die Investition ist ebenfalls mit finanziellen Vorteilen verbunden. Am deutlichsten schlagen diese zu Buche, sobald Energiekosten gesenkt werden und eine eigene Energiegewinnung auf dem Hausdach ermöglicht wird. Bei einem Kredit dieser Art können Verbraucher auf besondere staatliche Konditionen, steuerliche Vorteile und Subventionen hoffen. Im besten Fall stimmt man den Kredit mit diesen Vorteilen ab.

Computertechnik und Software

Computertechnik und digitale Endgeräte gehören heute zum Alltag der Menschen. Aber sollte man deshalb einen Kredit für ihre Anschaffung aufnehmen? Falls sie allein der privaten Unterhaltung in der Freizeit dienen, sicherlich nicht. Sobald die gekaufte Technik im beruflichen Bereich zum Einsatz kommt, kann sie die Karrierechancen verbessern und die Einnahmen steigern. Wer zum richtigen Zeitpunkt die passende Investition tätigt, verschafft sich somit handfeste Vorteile. Oftmals ist die Anschaffung von Lizenzen für neuste Software und neue Softwareversionen sinnvoll. Sie sollte mit einem handfesten Zukunftsplan verbunden werden. Der Kredit wird so gesehen erst zu einer wirklichen Investition, sobald Verbraucher etwas aus der Anschaffung machen. Es geht an dem Punkt niemals allein um das Geld, sondern um die praktische Nutzung von Dingen.

Coaching als Investition in die eigene Person

Neben handfesten Anschaffungen, Technik und Immobilien können sich Investitionen in die eigene Person lohnen. Sie geben Menschen neue formale Qualifikationen an die Hand und öffnen Perspektiven für eine berufliche Neuorientierung. Da im 21. Jahrhundert selten ein einziger Beruf über das gesamte Erwerbsleben ausgeübt wird, sind solche Investitionen enorm wichtig. Viele Menschen nehmen einen Kredit auf, um ein Coaching zu besuchen und ihre Qualifikationen in eine bestimmte Richtung zu erweitern. Dabei sollten nicht allein formale Qualifikationen im Mittelpunkt stehen. Auch Coachings zu Gelassenheit und zur Schulung der Persönlichkeit sind gefragt. Sie öffnen neue Horizonte im Leben und erweitern damit die Handlungsmöglichkeit der Person. Auf diese Weise wirken manche Seminare als Vorbeugung gegen Burnout. Manche Verbraucher lassen sich in einem Hobby von Profis schulen, falls sie dieses langfristig zum Beruf machen möchten.

Studienkredite und Kredite für berufliche Qualifikation

Einen erheblichen Anteil unter den Krediten nehmen Studienkredite und Geldanleihen zur beruflichen Qualifikation ein. Sie werden heute nicht allein von Menschen im Regelstudium genutzt. Viele Berufstätige nehmen ein Fernstudium auf, um zusätzliche Abschlüsse zu erwerben. Diese Investition in eine staatlich anerkannte formale Qualifikation verspricht vielseitige Vorteile. Sie kann genutzt werden, falls man sich im eigenen beruflichen Umfeld neue Arbeitsaufgaben erschließen möchte. Sie öffnet Wege in neue Branchen oder eine attraktive nebenberufliche Tätigkeit. Vorteile dieser Art können Zinsen aufwiegen, die sich durch den Kredit ansammeln. Speziell bei Studienkrediten sollten Kreditnehmer wiederum staatliche Angebote und Vergünstigungen sowie Unterstützung durch Unternehmen und Arbeitgeber prüfen. Sie halten in manchen Fällen Vorteile bereit, die zu einem günstigen Kredit oder teilweisem Erlass der Kreditsumme führen. Gerade moderne Unternehmen haben ein Interesse daran, dass sich ihrer Beschäftigten vielseitig weiterbilden.

Autokauf und Verkehrsmittel

Einen festen Platz unter den vernünftigen Gründen für einen Kredit hat die Autoanschaffung. Mit dem Erwerb eines zuverlässigen Verkehrsfahrzeugs sind viele Vorteile verbunden. Wer beruflich pendelt, kommt in manchen Fällen um diese Anschaffung nicht herum. Eine flexible Mobilität im Alltag und kostengünstige Reisemöglichkeit in den Ferien ist für Familien enorm wichtig. Die Aufnahme eines Kredits zur Anschaffung eines Neuwagens oder eines einwandfreien Gebrauchtwagens rechnet sich in vielen Fällen finanziell. Zum einen können dabei geringere Versicherungskosten anfallen. Zum anderen ergibt sich nicht seltener die Notwendigkeit für eine Reparatur.

Kreditaufnahme als Startkapital im Gründungsprozess

Betriebswirtschaftlich relevant sind Kredite im Gründungsprozess von Unternehmen. Im Idealfall sollte das Kapital aus vorhandenen Gewinnen oder Investitionen in Start-ups zusammenkommen. Falls jedoch nur noch eine begrenzte Summe fehlt, Startup-Trainings durchlaufen werden sollen oder Produktionstechnik benötigt wird, sind Kredite ebenfalls sinnvoll. Bei aussichtsreichen Projektideen bieten Bankinstitute Kredite zu guten Konditionen an und haben Interesse, ins Geschäft mit einzusteigen. Eine gute Haushaltsplanung zeigt, wann und zu welchem Zweck Geldanleihen in dem Bereich sinnvoll sind. Am Markt sind sie weit verbreitet.

Fazit

Kredite können sich trotz Zinsen auszahlen und neue Zukunftsmöglichkeiten schaffen. Vor allem dann, wenn sie mit beruflichen Vorteilen, neuen Karriereperspektiven sowie langfristigen finanziellen Einnahmen oder Einsparungen verbunden sind, bilden Geldanleihen eine sinnvolle Investition. (Finanzcheck/mc/hfu)