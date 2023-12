David Saliné neuer globaler Leiter des Geschäftsbereichs Externe Vermögensverwalter von Indosuez Wealth Management

Paris / Genf – Indosuez Wealth Management hat David Saliné zum neuen globalen Leiter des Geschäftsbereichs Externe Vermögensverwalter ernannt. Zudem wird er von Genf aus auch das Geschäft mit professionellen Kunden von Indosuez in der Schweiz leiten.

David Saliné kommt von Société Générale wo er seit 2020 das Private Banking der Schweizer Einheit leitete. Er begann seine Karriere bei der CIC und Fortis Bank als Relationship Manager im Bereich Mid-Cap-Markets. 2002 trat er in den Bereich Internal Audit der Société Générale in Luxembourg ein und wurde 2007 zum stellvertretenden Leiter der Revision von Société Générale Private Banking in Paris ernannt. 2015 übernahm er die Leitung des Bereichs Externe Vermögensverwalter von Société Générale in der Schweiz und 2019 auch für Monaco und Luxemburg.

David Saliné hält einen Master-Abschluss in Finanzen der Inseec Business School und einen Master-Abschluss in Business Law and Tax der Universität Bordeaux.

David Saliné ist hierarchisch Marie Machavoine, Leiterin Wealth Management Markets bei Indosuez in der Schweiz unterstellt und rapportiert funktional an Jean-Luc Chotard, Leiter Wealth Management Partnerships der Indosuez-Gruppe. (Indosuez/mc/ps)