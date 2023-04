Zurich-Versicherungsschutz gibt es auf sharely.ch neu auch für Mietautos

Zürich – Die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich) ist offizielle Versicherungspartnerin der Mietplattform sharely.ch. Nun wurde die Kooperation ausgeweitet. Neu bietet Zurich auch für Motorfahrzeuge einen Versicherungsschutz an.

Ob Elektrovelos, Autos, Boote, Bohrmaschinen oder Teppichreiniger: Immer mehr Leute leihen sich einen Gegenstand aus, statt ihn zu kaufen. Eines der führenden Portale in diesem Bereich ist in der Schweiz sharely.ch. Über 55’000 aktive Nutzerinnen und Nutzer zählt die Plattform.

Seit 1. Januar 2023 ist Zurich offizieller Versicherungspartner von sharely.ch. Das heisst: Waren, die auf der Plattform ausgeliehen werden, sind für den Mietzeitraum automatisch bei Zurich versichert.

Jetzt gibt es den Versicherungsschutz auch für Autos und Motorräder. Der Vermieter kann wählen, ob er einen solchen Schutz während der Mietdauer will (Vollkaskodeckung) oder ob er darauf verzichtet. Bei einer Vollkaskodeckung ist die Versicherungsprämie in der Miete inbegriffen. Die Versicherungsleistungen gelten in Europa gemäss der internationalen Versicherungskarte.

Robert Gremli, Head of Brokers & Partnerships sowie Mitglied der Geschäftsleitung von Zurich Schweiz: «Unser Anspruch ist es, die Menschen zu unterstützen und ihnen zu helfen, das Bestmögliche zu erreichen. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen handeln wir nicht nur im Interesse unserer Kundinnen und Kunden sowie Partner, sondern legen unseren Fokus auch auf ein nachhaltiges Handeln. Deshalb freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit sharely.ch. Denn mieten statt kaufen trägt zur Nachhaltigkeit bei.»

Ivo David Kuhn, Co-CEO und COO von sharely.ch: «Die Partnerschaft mit Zurich ist ein Gewinn für unsere Userinnen und User und ein wichtiger Meilenstein für uns als Unternehmen. Ob von der Bohrmaschine bis zum Lieferwagen oder vom Surfboard bis zum Camper – wir wollen alles über einen einzigen Account zur Vermietung verfügbar machen.» (Zurich/mc/ps)