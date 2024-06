Die neue Goldpfad GmbH: Unternehmerberater helfen Leistungsträgern beim Erreichen von Lebenszielen – und Optimieren von Unternehmensstrukturen

Bautzen – „Als Unternehmerberatung helfen wir Unternehmern dabei, ihre finanziellen und unternehmerischen Lebensziele zu erreichen. Wir setzen riesige Mengen an Geld frei und optimieren Unternehmensstrukturen“, sagt Matthias Wolf, Gründer und Geschäftsführer der Goldpfad GmbH – doch dazu gleich mehr. Wolf und sein Team begleiten dabei ihre Mandanten – überwiegend Top-Leistungsträger – bei jedem Schritt, motivieren sie und stellen sicher, dass jeder Meilenstein greifbare Veränderungen bewirkt.

Nun geht auch die Beratungsfirma selbst eine Entwicklung durch. Einmal mehr. Denn seit der Gründung im Jahr 2018 hat sich die dahinterstehende FondsFair Consulting and Assets GmbH – bekannt unter den Marken BVSExpert und Fondsanlage.de – ständig weiterentwickelt. Immer im Mittelpunkt: die individuellen Bedürfnisse und der Erfolg ihrer Kundinnen und Kunden. Jetzt hat sich das Unternehmen selbst wieder neu erfunden und geht einen weiteren bedeutenden Schritt. Aus der FondsFair Consulting and Assets GmbH wird die Goldpfad GmbH.

Zu den Hintergründen und Motiven sagt Wolf: „Mit der Umfirmierung zur Goldpfad GmbH ist auch eine Neuausrichtung verbunden. Zwar haben wir unser Angebot und unsere Identität in den vergangenen Jahren regelmässig weiterentwickelt. Doch nun standen wir an dem Punkt, dass unsere Marke nicht mehr widerspiegelte, wer wir sind. Das war der Auslöser dafür, unsere Marke und unseren Namen zu überarbeiten. Gleichzeitig schärfen wir unseren Fokus und richten ihn noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus.“

Neuer Name, schärferer Fokus

Der Name Goldpfad solle dabei nicht nur die Begeisterung widerspiegeln, „mit der wir Unternehmerinnen und Unternehmer beim Erreichen ihrer persönlichen Lebensziele begleiten, ihr Vermögen sichern und vermehren. Vielmehr steht er auch für ein Versprechen und die Fortsetzung unserer dynamischen Entwicklung.“ Bei Goldpfad arbeiten Finanzexperten. Sie zeigen Mandanten, wie sie durch kluge Entscheidungen ihr Vermögen schützen und mehren. Zielgruppe sind Deutschlands erfolgreiche Unternehmer.

Die Ausgangssituation bei einer Zusammenarbeit ist oft ungenutztes Potenzial im Unternehmen und persönlichen Bereich – woraus sich gleichzeitig das Ziel ergibt: in der Regel deutliches Wachstum des Unternehmens und Weiterentwicklung als Unternehmer. Der Ansatz von Goldpfad: Mit Expertise und Einsatz systemischer Coachingmethoden eine klare Vision für das eigene Leben zu entwickeln, so wieder Potenziale auszuschöpfen und Lebensziele präzise zu formulieren.

Das Herz der Firma: die Villa Louisa

Ein weiterer Meilenstein macht den Neuanfang von Goldpfad besonders sichtbar, ja manifestiert ihn regelrecht und ist ein starkes Statement: der Umzug in die Villa Louisa. Die neue Adresse Wallstrasse 3 in Bautzen wird nicht nur zum künftigen Zuhause des Unternehmens, sondern soll auch als Ort der Innovation und Kreativität dienen – um Kunden bundesweit auf ihrem Goldpfad bestmöglich zu begleiten. Selbstverständlich sind dabei alle Kommunikationsprozesse komplett digital, per Telefon oder Videoberatung möglich.

Wenn der zentrale Beratungsinhalt Wolfs und Goldpfads das Erreichen von Lebenszielen ist – was hat er sich selbst vorgenommen? „Unser Ziel ist: Wir wollen für erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland überragende Ergebnisse erzielen und dadurch die exklusive Anlaufstelle für massgeschneiderte unternehmerische und persönliche Weiterentwicklung sein,“ sagt Wolf abschliessend. (pd/mc)