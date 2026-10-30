Digitalwährungsbörse Binance meldet einen grossen Cyberangriff

New York – Die Digitalwährungsbörse Binance hat einen massiven Hackerangriff gemeldet. Über 2,5 Milliarden Dollar wurden eingefroren, um eine Entwendung dieser Gelder zu verhindern.

Alle Ein- und Auszahlungen seien vorübergehend ausgesetzt, teilte Binance in der Nacht auf Freitag mit. Nach Angaben der Plattform belief sich der Gesamtbetrag der eingefrorenen Gelder auf 2,54 Milliarden Dollar. Diese Zahl könne weiter steigen.

Das auf Kryptowährungen spezialisierte Datenanalyseunternehmen Chainalysis erklärte auf X, dass seine «aktuelle Schätzung des gestohlenen Betrags bei etwa 5,9 Milliarden Dollar» liege.

Das Unternehmen veröffentlichte auf der Plattform X widersprüchliche Beiträge, in denen es zunächst versicherte, dass alle von Kunden auf seiner Website eingezahlten Gelder «absolut sicher» seien, um wenig später anzukündigen, dass es «alle Verluste» decken werde.

Weder das Unternehmen noch eine andere offizielle Quelle äusserte sich zum möglichen Urheber dieses Hackerangriffs. (awp/mc/pg)