DNB AM verstärkt das Vertriebsteam in der Schweiz

Zürich – DNB Asset Management, eine hundertprozentige Tochter des grössten norwegischen Finanzdienstleisters, der DNB Group, gibt die Verstärkung seines Vertriebsteams in der Schweiz mit Michael Bächtiger (49) bekannt. Mit der Verpflichtung von Michael Bächtiger baut DNB AM das Wholesale-Geschäft in der deutschsprachigen Schweiz aus.

„Im Rahmen unserer Strategie, den internationalen Kundenstamm auszubauen und weiterzuentwickeln, ist die Einstellung von Michael ein konsequenter und wichtiger Schritt“, erläutert Mike Judith, der als Geschäftsleiter für das Business mit internationalen Kunden verantwortlich ist. Michael Bächtiger berichtet direkt an Dr. Malte Kirchner, Head of German-speaking Europe sowohl für das institutionelle als auch für das Wholesale-Geschäft. „Mit Michael werden wir unsere Kunden gezielter mit detailliertem Wissen zum Markt versorgen können und unsere Präsenz im Schweizer Markt verstärken. Wir freuen uns sehr, mit Michael einen erfahrenen Experten für unsere Expansionsaktivitäten in der Schweiz gewonnen zu haben.“

Michael Bächtiger wird die Beziehungen innerhalb des Schweizer Wholesale-Segments weiterentwickeln. Dazu zählen insbesondere der Schweizer Bankensektor, unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices. Bächtiger kommt von ecamos Capital, wo er als Head of Relationship Management acht Jahre lang die Schweizer Kunden betreute und auch Mitglied der Geschäftsleitung war.

Zuvor war Bächtiger in verschiedenen Funktionen in der Vermögensverwaltungsbranche tätig (z.B. Man Group, Swiss Life), wo er eine Fülle von beruflichen Erfahrungen und Fachwissen im deutschsprachigen Markt sammeln konnte. „Die Schweiz hat eine starke Affinität zu Nachhaltigkeitsthemen; insofern passen sowohl die nordischen als auch die Themen-Investments sehr gut in die Landschaft. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und das eingespielte Team,“ kommentiert Bächtiger. (DNB AM/mc)

