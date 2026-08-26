Dr. Andreas Przewloka verstärkt den Verwaltungsrat von Seraina Invest

Zug – Seraina Invest baut ihren Verwaltungsrat gezielt aus: Per 1. August 2026 hat Dr. Andreas Przewloka seine Tätigkeit als Verwaltungsrat der Seraina Invest AG aufgenommen. Mit ihm gewinnt Seraina Invest eine international erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfassender Expertise in der Finanzindustrie, in Unternehmensführung und Risikomanagement sowie in Governance und strategischer Unternehmensentwicklung.

Dr. Przewloka leitete zuletzt von 2023 bis 2026 als Executive Vice President und CEO das kontinentaleuropäische Bankgeschäft von State Street, unter anderem auch als Chief Risk Officer. Zuvor war er rund 20 Jahre bei UBS in internationalen Führungsrollen tätig, zuletzt als Group Managing Director, Mitglied des Vorstands und Chief Operating Officer der UBS Europe SE sowie ab 2020 als Deputy Chief Executive Officer. Er ist INSEAD-zertifizierter International Director und verfügt über umfangreiche Erfahrung aus Verwaltungs- und Aufsichtsratsmandaten in europäischen und internationalen Gesellschaften.

«Wir freuen uns sehr, Dr. Andreas Przewloka für unseren Verwaltungsrat gewonnen zu haben. Seine internationale Erfahrung, seine ausgeprägte Governance- und Risikoexpertise sowie sein umfassendes Verständnis der Finanzmärkte sind eine wertvolle Ergänzung für Seraina Invest», sagt Ajay Sirohi, Group Chairman.

Mit der Erweiterung des Verwaltungsrats stärkt Seraina Invest ihre Kompetenzbasis für die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens und seiner Investmentaktivitäten. (Seraina/mc/hfu)

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