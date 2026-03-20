Edmond de Rothschild steigert verwaltete Vermögen deutlich

Genf – Die Genfer Bankengruppe Edmond de Rothschild hat im vergangenen Jahr die verwalteten Vermögen auf einen neuen Rekordwert gesteigert. Die Gewinnzahlen sind mehr oder weniger stabil geblieben.

Der Privatbank flossen im Geschäftsjahr 2025 netto 10,2 Milliarden Franken zu, wie Edmond de Rothschild am Freitag mitteilte. Das Institut bestätigte damit frühere Angaben. Der Zufluss war 55 Prozent grösser als in 2024. Die Gelder flossen laut dem Communiqué je hälftig der Privatbank und dem Asset Management zu. Die verwalteten Vermögen (AuM) stiegen um 8 Prozent auf 198 Milliarden Franken. Damit habe die Gruppe trotz der Aufwertung des Schweizer Frankens einen neuen Rekordwert erreicht.

Der Bruttogewinn der Bank stieg leicht um 2 Prozent auf 211 Millionen Franken. Das Wachstum in den beiden Kernbereichen (+16%) habe den Einfluss des tieferen Zinsniveaus auf die Nettozinsmarge im Treasury-Bereich kompensiert. Der Nettogewinn sank hingegen leicht auf 73 Millionen Franken (VJ: 75 Mio).

Kapitalquote bei 19,1 Prozent

Die Westschweizer Bankengruppe sieht sich nach wie vor solide aufgestellt: Die Kapitalquote (Tier1) betrage 19,1 Prozent und die Liquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) 184 Prozent.

Die Affäre um frühere Verbindungen zwischen der Genfer Privatbank und dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatten nach Angaben des Instituts bislang keinen finanziellen Einfluss. Bis Mitte März wurden Neugelder in Höhe von 6,3 Milliarden Franken eingesammelt, sagte François Pradervand, Head of Private Banking, der Zeitung «Agefi». (awp/mc/pg)