EFG eröffnet zwei neue Filialen in St. Moritz und Gstaad

Zürich – EFG hat in den beiden Nobelskiorten Gstaad und St. Moritz zwei neue Niederlassungen eröffnet. Die Leitung der beiden Standorte übernehmen die beiden ehemaligen CS-Banker Manuel Blanco und Stephan Uebersax.

Die beiden Filialen seien bereits seit dem 3. Januar geöffnet, teilte EFG am Donnerstag mit. Die Vermögensverwaltungsbank biete dort «die gesamte Palette von Vermögensverwaltungsdienstleistungen sowie Wohnbauhypotheken und -kredite» an.

Mit der Expansion will EFG laut Mitteilung die Kundenbetreuung weiter ausbauen und die Wettbewerbsposition im Schweizer Heimmarkt stärken. Dank der Eröffnung der neuen Standorte sei man vermögenden Kunden mit Erst- oder Zweitwohnsitz in den «prestigeträchtigsten Schweizer Tourismusorten» nahe.

Die Leitung der Niederlassung in Gstaad übernimmt Manuel Blanco. Er kommt von der CS, wo er zuletzt als «Head Market Area PB Gstaad International & Upper HNWI Berne» tätig war. In seiner neuen Position leite er ein Team von elf Fachleuten, die sich in dem dortigen Markt sehr gut auskennen, heisst es.

Auch in St. Moritz wechselt mit Stephan Uebersax ein ehemaliger CS-Mann zu EFG. Bei der Grossbank war er den Angaben nach zuletzt als «Local Head Engadin und Market Head Graubünden Süd» tätig. Er übernimmt ein Team von neun Mitarbeitenden mit umfassenden Kenntnissen des lokalen Marktes. (awp/mc/ps)