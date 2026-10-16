Elevator Ventures wird strategischer Investor von Rivero

Zürich – Elevator Ventures, der Corporate-Venture-Capital-Fonds der Raiffeisen Bank International (RBI), wird strategischer Investor bei Rivero. Elevator Ventures bringt ein Netzwerk im europäischen Bankensektor mit, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, das Rivero dabei helfen soll, ihre Technologie für den Zahlungsverkehr bei weitaus mehr Banken und Finanzinstituten einzuführen.

Rivero wurde gegründet, um einige der komplexesten betrieblichen Herausforderungen im Zahlungsverkehr mit Intelligenz und Automatisierung zu bewältigen. Durch seine Verbindung zur RBI Group und sein Netzwerk in Mittel- und Osteuropa hat das Team umfassende Erfahrung darin gesammelt, Technologieunternehmen zu unterstützen, die Finanzinstitute bedienen, und ihnen dabei zu helfen, sich auf den europäischen Bankenmärkten zurechtzufinden und dort zu expandieren. Elevator Ventures verwaltet Fonds mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen Euro, investiert in Serie-A-Finanzierungsrunden im DACH-Raum und in Mittel- und Osteuropa und hat bis heute 23 Unternehmen finanziell unterstützt.

Thomas Müller, Geschäftsführer von Rivero, sagte: „Europas Finanzinstitute suchen nach besseren Möglichkeiten, die immer komplexer werdenden Zahlungsvorgänge zu verwalten, und wir sehen grosse Chancen darin, die Technologie von Rivero bei vielen weiteren Instituten auf dem gesamten Kontinent einzuführen. Zu Beginn dieser nächsten Wachstumsphase möchten wir Investoren an Bord haben, die sowohl die Komplexität des Bankwesens als auch die Märkte, in denen wir tätig sind, verstehen. Die Expertise von Elevator Ventures im Bereich Finanzdienstleistungen und sein besonders starkes Netzwerk in Mittel- und Osteuropa machen das Unternehmen zu einem äusserst wichtigen strategischen Partner für Rivero.“

Die Investition baut auf Riveros Wachstumsstrategie im Anschluss an die Serie-A-Finanzierung auf. Rivero will weiterhin in die beiden Produkte investieren und die Beziehungen zu Finanzinstituten in bestehenden und neuen europäischen Märkten vertiefen.

Kajo vereinfacht die Einhaltung von Vorschriften im Zahlungsverkehr. Die Lösung verteilt automatisch Aktualisierungen der Zahlungsstandards, bietet Teams einen Überblick auf einen Blick und wandelt verstreute Dokumente und Anforderungen aus dem Zahlungsverkehr in ein KI-gestütztes Wissensverzeichnis um.

Amiko bringt agentenbasierte KI in das Streitfallmanagement und die Betrugsbekämpfung ein. Das System sortiert Fälle nach Priorität, koordiniert die nächstbesten Massnahmen und automatisiert die Arbeitsabläufe bei Streitfällen von der Erfassung bis zur Lösung, während es die Mitarbeiter bei komplexen Fällen, die einen menschlichen Spezialisten erfordern, unterstützt. Finanzinstitute können so Gelder schneller zurückerhalten, den operativen Aufwand reduzieren und den Karteninhabern ein besseres Kundenerlebnis bieten.

Maximilian Schausberger, Geschäftsführer bei Elevator Ventures, sagte: „Rivero befasst sich mit einer Reihe operativer Herausforderungen, die für Banken und Zahlungsinstitute in ganz Europa zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das Team verbindet fundiertes Fachwissen im Zahlungsverkehr mit Technologien, die speziell auf die Anforderungen regulierter Finanzinstitute zugeschnitten sind. Wir sehen eine hervorragende Übereinstimmung zwischen den Zielen von Rivero und unserer Erfahrung sowie unserem Netzwerk im europäischen Bankensektor und freuen uns darauf, das Unternehmen bei seiner weiteren Expansion zu unterstützen.“ (Rivero/mc/hfu)