Employer Branding bei Numarics: Wie Technologie das Treuhandwesen revolutioniert

Über Kristian Kabashi:

Kristian Kabashi ist ein Visionär im Bereich Arbeit und Technologie. Mit einer Karriere als internationale Führungskraft zeigt er Wege, die Beziehung zwischen Arbeit und Technologie neu zu überdenken. Kabashi glaubt an seine Philosophie «Work is for Bots, Life is for Humans» (Arbeit ist für Bots, Leben ist für Menschen), nach der Technologie als Werkzeug dienen sollte, um das menschliche Potenzial zu steigern, anstatt es zu behindern.

Kabashi gab dieser neuen Ära der Arbeit einen Namen, indem er den Begriff «Blank Collar» prägte, der sich auf Menschen bezieht, die durch die Zusammenarbeit mit fortschrittlichen Technologien erfolgreich sind. Nach der «Blank Collar»-Philosophie sollten sich die Menschen auf strategische und kreative Aufgaben konzentrieren und die monotonen Arbeiten den Maschinen überlassen.