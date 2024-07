Erfolgreiche Börsenkotierung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Basel – Helvetia Asset Management AG hat den Immobilienfonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund wie geplant am 25. Juni 2024 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die Kotierung ist erfolgreich verlaufen und der Immobilienfonds, der sich aus einem breit diversifizierten Portfolio an Liegenschaften zusammensetzt, steht seitdem allen Anlegerinnen und Anlegern offen. Durch den Börsengang profitieren diese von einer erhöhten Liquidität ihrer Fondsanteile.

Mit der SIX-Kotierung wurde der Immobilienfonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund in die Indizes «SXI Real Estate Broad» sowie «SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT)» aufgenommen. Nach der erfolgten Indexinklusion lag der Börsenkurs am Ende des dritten Handelstags bei CHF 109.50, was einer Gesamtbörsenkapitalisierung von rund CHF 890 Mio. entspricht.

Erfolgreiche und langfristig ausgerichtete Fondsstrategie

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund wurde im Jahr 2020 lanciert und investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnnutzung in den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen Schweiz. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von fast 80 Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im Bestand, das aktive Management des Portfolios sowie die Nachhaltigkeitsziele des Fonds kontinuierlich zu verwirklichen. Langfristig strebt die Helvetia Asset Management AG die Erweiterung ihres Portfolios sowie eine fortlaufende Verbesserung der Objekt- und Portfolioqualität an – zu Gunsten ihrer Anlegerinnen und Anleger.

Der Fonds verfügt über 46 Liegenschaften und hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur über eine breite Diversifikation. Der Marktwert der Liegenschaften lag per 31. März 2024 bei CHF 1 072 Mio. Um über aktuelle Entwicklungen des Helvetia (CH) Swiss Property Fund auf dem Laufenden zu bleiben und insbesondere Ad hoc-Mitteilungen zu erhalten, können sich Interessierte auf der Website der Helvetia Asset Management AG unter Aktuelles registrieren. (Helvetia/mc/ps)