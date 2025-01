Eurizon The Globe: Outlook 2025

Eurizon hat seinen Global Outlook 2025 – Divergenz/Konvergenz – veröffentlicht. Wie sehen die Prognosen für die Märkte in diesem Jahr nach einem „fast perfekten Jahr 2024“ aus?

Im Rahmen einer Veranstaltung im Panoramasaal von Gioia 22 in Mailand präsentierte Eurizon seinen Global Outlook vor 150 Vertretern von Stiftungen, Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und Vertriebspartnern sowohl der Intesa Sanpaolo Gruppe als auch anderer Unternehmen. Die Experten von Eurizon präsentierten ihr makroökonomisches Szenario und ihre Aussichten für die traditionellen und alternativen Finanzmärkte für das gerade begonnene Jahr sowie die entsprechenden Anlagestrategien für die Portfolios.

„2025 wird voraussichtlich ein Jahr, in dem sich der Konjunkturzyklus fortsetzt. Nach 2024, in dem die Erwartungen an ein makroökonomisches Umfeld ohne Turbulenzen und positive Ergebnisse auf allen wichtigen Finanzmärkten erfüllt wurden, dürfte 2025 das sechste Jahr des post-covid Konjunkturzyklus sein, das von einer günstigen Mischung aus Erwartungen an positives Wachstum, stabile Inflation und Zinssenkung angetrieben wird. Wenn sich diese Erwartungen bestätigen, würde dies nach der Kluft der letzten Jahre eine moderate, aber gesunde Annäherung zwischen den USA und der Eurozone bedeuten. Es gibt jedoch eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren. Das Hauptaugenmerk wird auf den Entscheidungen der US-Regierung in der Finanz- und Handelspolitik liegen.“

Anleihen

Die Anleihemärkte bleiben attraktiv, da die Kuponzahlungen die Inflation übertreffen und die Portfolios im Falle einer unerwarteten makroökonomischen Abschwächung abgesichert sind. Bei Unternehmensanleihen sind die Spreads bereits relativ eng, aber im Vergleich zu Staatsanleihen bieten sie immer noch eine attraktive Quelle für zusätzliche Kuponzahlungen.

Aktien

Die Bewertungen an den Aktienmärkten erscheinen überzogen, insbesondere in den USA, und politische Unsicherheiten könnten vorübergehend für Volatilität sorgen. Divergenz-/Konvergenzthemen werden auch für die Aktienmärkte von zentraler Bedeutung sein. Was die geografischen Regionen betrifft, so werden die USA, wo das Gewinnwachstum stabiler ist, und die Eurozone, wo sehr attraktive Bewertungen zu einer sehr begrenzten Positionierung globaler Anleger führen, weiterhin etwas bevorzugt.

Private Markets

Für erfahrenere Anleger besteht die Möglichkeit, in Privatmärkte zu investieren, um eine stärkere Diversifizierung und stabile Renditen in Portfolios zu erzielen. Der Einstieg in diesen Markt ist eher eine Ergänzung als eine Alternative, da er Zugang zu nicht börsennotierten Unternehmen bietet, die das Rückgrat der Realwirtschaft bilden und eine Renditeaufschlag für illiquide Vermögenswerte bieten. Eurizon Real Asset investiert in alle Anlageklassen des Privatmarktes, von Private Equity, wo derzeit Mid-Cap-Unternehmen bevorzugt werden, bis hin zu Private Debt, Infrastruktur und Immobilien.

Maria Luisa Gota, CEO und General Manager von Eurizon, kommentiert: „Wir haben den Ausblick für 2025 durch die Bündelung von Informationen, durch sorgfältige Analyse und Auswahl durch unsere Expertenteams erstellt. Auf diese Weise haben wir den Kurs festgelegt, der uns durch das Jahr 2025 führen wird. Im Laufe des Jahres werden wir die Entwicklung des Umfelds weiter beobachten, um den Kurs gegebenenfalls anzupassen.“

Sie schloss mit der Feststellung, dass die Aussichten für alle wichtigen Finanzmärkte positiv sind, auch wenn es weiterhin Unsicherheitsfaktoren gibt, die zu Phasen der Volatilität führen können. Aber wir sollten uns von Phasen der Volatilität nicht abschrecken lassen, denn wenn es eine Gewissheit gibt, dann die, dass man Investitionsmöglichkeiten verpasst, wenn man sich aus den Märkten heraushält. (Eurizon/mc/ps)

